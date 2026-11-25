Bản hòa ca của những di sản vùng Đông Bắc

Văn hóa Quảng Ninh được ví như bản hòa ca của những di sản vùng Đông Bắc, nơi mà văn hóa biển, văn hóa công nhân mỏ và sắc màu văn hóa các dân tộc hòa quyện cùng cất lời.

Hội tụ tinh hoa trăm miền

Quảng Ninh giống như một bức tranh sơn mài kỳ công, nơi tạo hóa và con người đã kiên nhẫn mài rũa qua hàng thiên niên kỷ để làm lộ ra những tầng vỉa văn hóa lấp lánh. Đây là mảnh đất có dáng hình cánh cung vươn ra biển lớn, tựa lưng vào những dãy núi trùng điệp và rộng mở đón gió lộng từ khơi xa. Chính địa thế “sơn hải tương phùng” ấy đã biến Quảng Ninh thành một chiếc nôi giao thoa kỳ diệu, nơi có sự phóng khoáng, mặn mòi của văn hóa biển đảo; có chất kiên cường của công nhân mỏ và vẻ đẹp nguyên sơ, rực rỡ sắc màu của cộng đồng các dân tộc. Ba nguồn mạch ấy đã gặp gỡ, thẩm thấu, đan dệt nên một bản hòa ca di sản vừa hào sảng, vừa sâu lắng nghĩa tình.

Thợ mỏ và nhân dân phường Hà Tu giao lưu nhảy sạp.

Theo PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hoá và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Quảng Ninh đi đâu cũng thấy núi cao, vực thẳm, biển rộng, sông dài. Thiên nhiên đã hun đúc để tạo nên khí chất con người Quảng Ninh hào sảng, ăn sóng nói gió. Người Quảng Ninh hào sảng để mở lòng đón nhận tinh hoa. Họ gạt bỏ sự khác biệt đón nhận bạn bè bốn phương, sẵn sàng kết giao. Điều đó khiến Quảng Ninh hội tụ tinh hoa trăm miền.

Khởi nguồn từ hàng ngàn năm lịch sử, văn hóa biển đã định hình nên cốt cách mở và tinh thần vươn khơi của cư dân Quảng Ninh. Dấu ấn ấy hiện hữu qua hệ thống di tích khảo cổ văn hóa Hạ Long, thương cảng Vân Đồn. Cho đến hôm nay, hồn cốt biển cả vẫn được lưu giữ qua những lễ hội truyền thống như: Lễ hội đình Trà Cổ với tục rước “Ông Voi” độc đáo, lễ hội Quan Lạn tưởng nhớ công đức của tướng quân Trần Khánh Dư, hay những câu hát đúm mặn mòi của cư dân vùng đảo Hà Nam. Sóng gió đại dương đã rèn cho người dân nơi đây bản lĩnh kiên cường trước thiên nhiên khắc nghiệt, đồng thời tạo nên một tâm thế cởi mở, sẵn sàng đón nhận và hòa nhập với những luồng gió mới.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Quảng Ninh, xuất phát từ công việc hằng ngày, cư dân vùng biển sống rất vô tư, thoải mái, nghĩa tình. Ngư dân nhiều nơi ở miền biển Quảng Ninh mang bản sắc của vùng Đồ Sơn, vùng Thanh - Nghệ vẫn giữ được nét đặc trưng của giọng nói gốc gác cố hương. Nhiều dòng họ đã xây từ đường ở đất mới, cất bốc mồ mả tổ tiên ở cố hương ra biển đảo thờ tự và coi đó là điểm tựa tinh thần cho cuộc sống hằng ngày phải đối diện với sóng gió.

Nếu văn hóa biển mang đến sự phóng khoáng thì văn hóa công nhân mỏ lại kết tinh nên tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”. Ra đời cùng lịch sử khai thác than từ cuối thế kỷ XIX, công nhân mỏ đã mang đến cho vùng đất này một hệ giá trị mới mẻ, khác biệt hoàn toàn với nền văn minh nông nghiệp thuần túy. Những di tích như: Địa điểm khai thác than đầu tiên ở Yên Lãng (nay thuộc phường Mạo Khê), địa điểm ngã tư lên mỏ Đèo Nai, khu di tích lịch sử nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở mỏ Mạo Khê, đã trở thành biểu tượng cho ý chí quật cường của người thợ.

Trong bóng tối của những đường lò sâu hun hút hay giữa khai trường bụi than, những người thợ phải nương tựa vào nhau. Chính từ gian khổ ấy, tình đồng đội, sự sẻ chia và ý thức kỷ luật cao độ đã trở thành lẽ sống. Văn hóa thợ mỏ không ồn ào phô trương mà trầm lắng, nghĩa khí và làm thay đổi nhịp sống, tư duy và cả diện mạo đô thị của toàn thành phố.

Kỷ luật và đồng tâm là trụ cột văn hóa phát triển ngành Than.

Ở phía bên kia của sự sôi động nơi phố biển và công trường là không gian văn hóa nguyên sơ của hơn 42 dân tộc thiểu số. Từ miền núi cao đến vùng trung du, đồng bào các dân tộc: Dao, Tày, Sán Chay, Sán Dìu... vẫn bền bỉ gìn giữ kho tàng văn hóa vô giá. Đó là những làn điệu hát Then, đàn tính của người Tày đã được UNESCO ghi danh, vang lên bên bếp lửa hồng trong lễ hội đình Lục Nà; là tiếng hát soóng cọ giao duyên của người Sán Chỉ vang vọng giữa hội tháng Ba hay tục Kiêng gió độc đáo của người Dao Thanh Phán ở Hoành Mô và lễ hội Bàn vương đầy linh thiêng của người Dao ở Ba Chẽ. Văn hóa các dân tộc thiểu số chính là phần gốc rễ sâu bền, giữ cho bản sắc Quảng Ninh không bị hòa tan giữa cơn lốc đô thị hóa và hội nhập quốc tế.

Hợp lưu của những dòng chảy văn hóa

Điều kỳ diệu nhất làm nên sức hấp dẫn của Quảng Ninh chính là sự giao thoa nhuần nhuyễn giữa ba dòng chảy tưởng chừng khác biệt ấy và được minh chứng qua không gian văn hóa đặc thù. Trong quá trình phát triển công nghiệp khai khoáng, hàng vạn người con của núi rừng Bình Liêu, Ba Chẽ hay ngư dân từ vùng ven biển Quảng Yên, Vân Đồn đã cùng tụ hội về các khai trường Cẩm Phả, Hòn Gai, trở thành những người thợ mỏ. Họ mang theo câu hát, điệu hò vào trong các hội diễn nghệ thuật quần chúng, làm mềm hóa sự khô khan của máy móc và than đen.

Ngược lại, tác phong công nghiệp và lối sống văn minh của người thợ mỏ lại theo chân họ trở về bản làng, thổi một luồng sinh khí mới vào nếp nghĩ của đồng bào. Ở nhiều gia đình tại các làng mỏ, ông bà, cha mẹ cựu công nhân ngành Than nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số.

Các nghệ nhân trẻ người Tày, người Dao đang làm du lịch cộng đồng, tự tin đưa trang phục thổ cẩm, ẩm thực xuống du thuyền giới thiệu với bạn bè quốc tế. Sự giao thoa văn hóa miền biển và miền núi còn thể hiện ở quá trình di cư của nhóm người Tày từ Bình Liêu xuống ven biển Đầm Hà làm ăn sinh sống; hay như việc kết hôn giữa người miền núi và người miền biển; việc giao lưu kinh tế vùng miền giữa đồng bào dân tộc miền núi với cư dân ven biển.

Còn nhiều dẫn chứng khác về sự giao thoa này, như: Chuyện Đức ông Hoàng Cần quê ở miền biển nhưng hành trạng và chiến công lại ở miền núi, lễ hội Bàn Vương ở Ba Chẽ lại có hội bơi thuyền vốn thấy ở làng biển. Hay cũng tại xã Ba Chẽ, miếu Ông và miếu Bà tạo thành một quần thể di tích thể hiện tín ngưỡng dân gian hòa hợp nhưng thực chất, đây không phải là một cặp hình tượng cha - mẹ mà là sự phối thờ giữa một nhân thần vùng sông nước và một thiên thần của rừng xanh.

Còn một câu chuyện minh chứng cho sự giao lưu văn hóa vùng miền, đó là lý giải sự tích cây đàn tính ở Quảng Ninh chỉ có 2 dây thay vì 3 dây như ở vùng khác là do người Tày đã tặng người Kinh dưới xuôi một dây để làm đàn bầu.

Sự giao thoa ấy còn thể hiện rõ nét ngay trong Carnaval Hạ Long thường niên, nơi những màn trình diễn tái hiện đời sống ngư dân chài lưới, hình ảnh người thợ mỏ với ánh đèn lò và vũ điệu rực rỡ của đồng bào vùng cao cùng hòa chung một nhịp trống hội.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Vinh, Quảng Ninh là nơi hội tụ của rất nhiều người nơi khác đến làm ăn, sinh sống, lập nghiệp, mang đến sự kết hợp đa dạng văn hóa. Con người Quảng Ninh có sự kết hợp giữa văn hóa biển với những giá trị truyền thống, bản địa như hào sảng, lành mạnh, thân thiện với văn hoá công nhân mỏ hiền hậu, sáng tạo, văn minh, đoàn kết, kỷ luật, đồng tâm, hòa hợp thiên nhiên, phóng khoáng, ước mong cuộc sống bình yên, khát khao tình yêu, hạnh phúc, thương yêu, trọng nghĩa tình.

Người Quảng Ninh kính trọng, thương yêu cha mẹ, ông bà, tôn vinh các bậc tiền bối có công khai hoang khẩn đất. Lễ mừng và rước cụ Thượng hằng năm ở khu vực Hà Nam, tục mặc quần đùi của phụ nữ Dao Thanh Y vì đi lấy thuốc cho mẹ chồng bị vấp ngã rách quần là những dẫn chứng sinh động.

Rước cụ Thượng trong lễ hội Tiên Công (phường Phong Cốc).

Cuộc sống nơi biên cương núi non hiểm trở, thường bị thiên nhiên đe dọa, giặc giã thổ phỉ, hải phỉ cướp bóc đã tôi luyện người Quảng Ninh thành những con người cần cù, chịu thương, chịu khó, kiên cường, mưu trí. Đất Quảng Ninh luôn có tác động xâm lấn của phương Bắc, nên người dân luôn được hun đúc lòng yêu nước sâu sắc, kiên quyết bảo vệ nơi mà họ đang sống.

Ngày nay, giữa hành trình chuyển mình mạnh mẽ từ “nâu” sang “xanh”, sự giao thoa văn hóa tựa như một mạch ngầm bền bỉ nuôi dưỡng và tỏa sáng thành nguồn lực nội sinh vô giá. Con người Quảng Ninh với nhiều giá trị đặc trưng được hun đúc, hình thành qua nhiều thế hệ là sức mạnh mềm cho sự phát triển của thành phố trẻ. Đó là sức mạnh nội sinh kết tinh từ vị mặn mòi hào sảng của biển khơi, hơi ấm nồng nàn từ lòng đất than và tình người ấm áp tựa ngọn lửa hồng không bao giờ tắt. Bằng sự trân trọng quá khứ và khát vọng vươn xa, người Quảng Ninh hôm nay đang dệt nên một tấm thảm văn hóa đa sắc nhưng thống nhất, để bất cứ ai đặt chân tới mảnh đất này đều mang theo về dư vị khó quên.