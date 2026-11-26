TKV hỗ trợ xây dựng 108 căn nhà nhân đạo tại Quảng Ninh

Giai đoạn 2021-2026, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã hỗ trợ 6,6 tỷ đồng xây dựng 108 căn nhà nhân đạo cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quảng Ninh, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Đại diện các cơ quan, đơn vị bàn giao nhà nhân đạo cho gia đình ông Phạm Văn Mấm, khu Thanh Sơn 1, phường Uông Bí. Ảnh Thiên Trang

Những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường, TKV luôn quan tâm, dành nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội. Trên địa bàn Quảng Ninh, TKV phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh duy trì hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà nhân đạo mỗi năm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Riêng năm 2026, TKV hỗ trợ 1,4 tỷ đồng xây dựng 20 căn nhà nhân đạo, mức hỗ trợ 70 triệu đồng/căn. Đến nay, nhiều hộ đã được bàn giao nhà để sử dụng, giúp các gia đình yên tâm lao động, từng bước vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.