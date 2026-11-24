Hà Tu phát huy sức mạnh đoàn kết

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phường Hà Tu đã thực sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ gắn kết cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhân dân các khu phố vui nhảy sạp.

Xác định xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư là nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển bền vững, cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ phường Hà Tu luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” truyền thống của công nhân Vùng mỏ được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực ngay tại từng tổ dân phố. Các khu dân cư chủ động rà soát, bổ sung quy ước, hương ước phù hợp với tình hình thực tiễn.

Điểm sáng nổi bật trong bức tranh văn hóa ở Hà Tu chính là sự chung tay của nhân dân trong việc chỉnh trang đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhiều tuyến đường, ngõ phố được bê tông hóa sạch đẹp, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và camera an ninh từ nguồn xã hội hóa. Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì nền nếp, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa, cây xanh, xóa bỏ các điểm tập kết rác tự phát. Ý thức giữ gìn trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Song song với việc xây dựng cảnh quan môi trường, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn phường phát triển sôi nổi và đa dạng. Hệ thống nhà văn hóa các khu phố được đầu tư nâng cấp, trang bị đầy đủ phương tiện, trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân sau mỗi giờ lao động. Các câu lạc bộ dưỡng sinh, dân vũ, bóng chuyền hơi, văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên, thu hút mọi lứa tuổi tham gia. Ngày 8/11, phường Hà Tu phối hợp với Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin và Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân mỏ năm 2026 với chủ đề “Thắp sáng truyền thống Kỷ luật và Đồng tâm”, gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ.

Ngày hội diễn ra trong không khí sôi nổi, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm ý nghĩa, góp phần ôn lại truyền thống đấu tranh vẻ vang của các thế hệ công nhân Vùng mỏ, lan tỏa tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, tôn vinh bản sắc văn hóa vùng Than và thắt chặt tình đoàn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân. Mở đầu chuỗi hoạt động ý nghĩa này, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, công nhân và nhân dân đã tham gia lễ khánh thành tuyến đường Minh Hà thuộc dự án nâng cấp tuyến đường kết nối đến khu vực xây mới Trường THPT Vũ Văn Hiếu. Theo bà Phan Thị Hải Hường, Bí thư Đảng ủy phường Hà Tu, sau thành công của chuỗi sự kiện Ngày hội văn hóa công nhân mỏ năm 2026, phường sẽ xây dựng một đề án về thành lập phố đi bộ thợ mỏ. Không gian chính của phố đi bộ sẽ là tuyến đường Minh Hà vừa được khánh thành.

Gần đây, Ủy ban MTTQ phường Hà Tu phối hợp với UBND phường tổ chức Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026 với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”. Chương trình thu hút sự tham gia của các đội thi đến từ các khu dân cư cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Liên hoan không chỉ là sân chơi văn hóa, văn nghệ quần chúng mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân và phát hiện những hạt nhân văn nghệ từ cơ sở. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, lan tỏa niềm tự hào và khát vọng xây dựng phường Hà Tu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ngày 15/11, 8/8 khu phố trên địa bàn phường Hà Tu đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia trong không khí vui tươi, phấn khởi. Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Sôi nổi các hoạt động thể thao trên địa bàn phường.

Hằng năm, thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, nhiều phần quà ý nghĩa, các mô hình hỗ trợ sinh kế, quỹ khuyến học, khuyến tài được trao tận tay những đối tượng yếu thế. Nhờ sự nỗ lực đồng bộ, tỷ lệ gia đình văn hóa và khu phố văn hóa trên địa bàn phường hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.