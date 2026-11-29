Đưa tiếng hát lên tầng than Cao Sơn

Vừa là thợ lái xe vững vàng trên khai trường, vừa là nghệ sĩ nhiệt huyết với phong trào văn nghệ, Nghệ sĩ Vùng mỏ Trương Kỳ Nam, Tổ trưởng Tổ xe HD 514, Phân xưởng Vận tải 9, Công ty CP Than Cao Sơn, là một trong những tấm gương tiêu biểu của thợ mỏ Quảng Ninh.

Tổ trưởng Trương Kỳ Nam lái xe lên tầng.

Gặp Trương Kỳ Nam khi vừa tan ca 3. Ấn tượng đầu tiên về anh là vóc dáng rắn rỏi, đôi bàn tay chai sần quen cầm vô-lăng xe trọng tải lớn trên cung đường dốc, quanh co của moong than Cao Sơn.

Sinh năm 1972, trong một gia đình có truyền thống ngành Than, anh Trương Kỳ Nam dành tình yêu cho Vùng mỏ và những người thợ ngay từ khi còn nhỏ. Năm 1992, anh chính thức bước vào nghề lái xe vận tải tại Than Cao Sơn. Không chỉ trách nhiệm và tận tụy trong lao động, anh Trương Kỳ Nam còn sở hữu tài năng nghệ thuật thiên phú. Anh Nam có cha là nghệ sĩ cải lương quê ở Đà Nẵng tập kết ra Bắc, mẹ là nhạc công quê ở Hà An (Quảng Ninh) vì thế từ tấm bé anh đã được truyền cho ngọn lửa đam mê nghệ thuật.

Sẵn có niềm đam mê, chàng trai Trương Kỳ Nam tranh thủ học hát qua các lớp tập huấn, qua cha mẹ và các anh chị đi trước. Anh còn nhiệt tình trong các hoạt động nghệ thuật ở Cẩm Phả với các nghệ sĩ như: Hữu Thắng, Bá Quảng, Ánh Tuyết, Phương Oanh... Hình ảnh Trương Kỳ Nam vừa rời buồng lái, vội vã rửa đi lớp bụi than trên gương mặt, khoác lên mình bộ trang phục biểu diễn để bước lên sân khấu hội diễn đã trở thành một biểu tượng đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của Công ty CP Than Cao Sơn. Trên sân khấu, không còn dáng vẻ căng thẳng của người điều khiển những cỗ xe khổng lồ, chỉ còn một người nghệ sĩ thực thụ đang sống trọn vẹn từng nốt nhạc. Anh hát bằng tất cả trải nghiệm của người trong cuộc nên từng câu hát đã chạm tới trái tim của khán giả - những người thợ mỏ.

Nghệ sĩ Vùng mỏ Trương Kỳ Nam (thứ tư, trái sang) cùng đồng nghiệp tham gia một hội diễn năm 1999. Ảnh tư liệu.

Chính sự chân thành và mộc mạc ấy đã giúp Trương Kỳ Nam gặt hái nhiều huy chương tại các kỳ Hội diễn văn nghệ quần chúng. Với anh, phần thưởng lớn nhất không nằm ở ánh hào quang nơi lễ trao giải, mà là những tràng pháo tay bên bờ moong, là nụ cười rạng rỡ xua tan mệt mỏi của đồng nghiệp trong những buổi giao lưu văn nghệ phục vụ sản xuất tại khai trường. Ngọn lửa đam mê cùng những đóng góp bền bỉ cho phong trào văn hóa quần chúng của Công ty Than Cao Sơn, của ngành Than, cũng như thành phố Cẩm Phả trước đây đã giúp anh vinh dự được UBND tỉnh Quảng Ninh (nay là thành phố Quảng Ninh) trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Vùng mỏ” vào năm 2006.

Trên tầng than gian khó, anh Nam liên tục khẳng định năng lực chuyên môn khi đạt danh hiệu thợ giỏi cấp Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) năm 2001, Chiến sĩ thi đua TKV năm 2011, Chiến sĩ thi đua Công ty năm 2024 và là điển hình học tập, làm theo Bác năm 2026 của Chi bộ Phân xưởng Vận tải 9.

Nghệ sĩ Vùng mỏ Trương Kỳ Nam (bên phải) song ca trong một hội diễn của Công ty CP Than Cao Sơn. Ảnh tư liệu.

Mới đây, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), Nghệ sĩ Vùng mỏ Trương Kỳ Nam vinh dự đại diện Công ty Than Cao Sơn tham dự buổi gặp mặt các văn nghệ sĩ tiêu biểu toàn Tập đoàn. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân anh mà còn là niềm vui chung của tập thể Phân xưởng Vận tải 9 nói riêng và Công ty CP Than Cao Sơn nói chung.

Nghề lái xe mỏ vốn khắc nghiệt. Mỗi ca trực là hàng giờ đồng hồ căng mình giữ vững tay lái giữa nắng gắt mùa hè hay sương mù dày đặc mùa đông vùng Đông Bắc. Áp lực sản lượng, sự tập trung cao độ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị khiến công việc của những người thợ vận tải như anh luôn đòi hỏi một thần kinh thép. Có lẽ, chính chất nghệ sĩ ấy đã làm cho anh thấy công việc bớt nặng nhọc, thấy yêu đời, yêu nghề hơn.

Chia sẻ với tôi, anh bảo, người ta ngại đi ca 3 nhưng anh lại thích đi làm đêm hơn. Đêm yên tĩnh, anh lại có những ngôi sao làm bạn đường. Cũng chính vì thế mà anh rất thích bài hát "Những ngôi sao ca đêm" (của nhạc sĩ Phạm Tuyên). Đây cũng là bài tủ của anh trong các chương trình giao lưu văn nghệ, hội diễn các cấp.

Tuy không được học qua những trường lớp thanh nhạc bài bản từ đầu, giọng hát của Nghệ sĩ Vùng mỏ Trương Kỳ Nam lại đậm chất tự nhiên, khỏe khoắn, vang sáng nhưng rất trầm ấm, da diết nhất là khi anh hát lên những khúc ca về quê hương đất mỏ, về những người thợ lò, thợ lái ngày đêm bám trụ khai trường, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ thợ mỏ tiếp nối.