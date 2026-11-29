"Tôi hát về thợ mỏ là hát về chính mình"

Xuất phát từ một người công nhân mỏ, NSND Quang Thọ thành danh từ những ca khúc về người thợ, về ngành Than. Những ca khúc hay về Vùng mỏ được công chúng mến mộ ngày càng nhiều cũng nhờ gắn liền với tên tuổi của ông. Nhân dịp NSND Quang Thọ về tham gia chương trình chính luận nghệ thuật "Tình ca thợ mỏ" do Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tổ chức, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông.

NSND Quang Thọ.

- Thưa NSND Quang Thọ, chương trình ông vừa tham gia được đặt tên theo ca khúc "Tình ca thợ mỏ". Ông có thể chia sẻ những kỷ niệm của mình trong chặng đường nghệ thuật gắn với những khúc tình ca của thợ mỏ?

+ Bài hát "Tình ca thợ mỏ" là một bản tình ca gắn bó với những người thợ mỏ, từ khi bình minh vừa hé rạng cho đến lúc bầu trời lấp lánh những vì sao đêm. Và bài hát này không dừng lại ở vùng Than nữa mà đã đi khắp mọi miền Tổ quốc và trở thành bài hát quen thuộc đối với nhân dân.

-Trong ca từ của ca khúc "Tình ca thợ mỏ", ông tâm đắc với câu hát nào nhất?

+ Cả bài hát là niềm tự hào của những người thợ mỏ. Trong đó, có một câu mà tôi nghĩ rằng đó là đặc trưng của người thợ mỏ. Đó là "Mỗi khi tan ca, anh cùng em lại ghi thêm một chiến công". Đây là một điều mà tất cả những người thợ nói chung và cả những người thợ mỏ ở những vùng khác không thể nào có được. Chỉ có công nhân mỏ than Quảng Ninh mới có được điều này.

NSND Quang Thọ.

- Thưa ông, điều gì đã khiến cho cậu bé Quang Thọ, anh thợ điện Quang Thọ gắn bó cả đời mình với âm nhạc, cụ thể là âm nhạc về Vùng mỏ?

+ Tôi sinh ra ở chân núi Bài Thơ. Nhà tôi làm nghề đục đá nung vôi. Bà nội tôi còn có nghề thắp đèn biển. Năm đó, tôi mới 3 tuổi, bà nội cho tôi xuống thuyền rồi bà chèo ra vịnh Hạ Long để đi thắp hải đăng. Lần đầu tiên tôi được ra biển với bà. Bà nội tôi không biết hát. Để ru tôi ngủ bà chỉ ậm ừ trong miệng, tôi nghe chẳng thành lời. Tiếng ậm ừ của bà cùng với sóng nước Hạ Long ì oạp vỗ vào mạn thuyền cộng hưởng với nhau thành những âm thanh thấm đậm tâm trí tôi đến tận bây giờ.

NSND Quang Thọ xúc động hát bài “Tôi là người thợ lò”.

Năm lên 4 tuổi, tôi theo bố mẹ về sống ở Cẩm Phả. Bố tôi là thợ điện Nhà máy Cơ khí ô tô Cẩm Phả, mẹ tham gia tổ hợp tác mua bán hoa quả, nước ngọt. Nhà tôi đông anh em lại nghèo, tôi là con cả. Hồi đó, tôi học lớp 8, bị thủng dạ dày mà không hay biết. Mãi đến khi tôi bị mất máu nhiều quá, đến nỗi ngất đi, mọi người phải đưa đi cấp cứu. Tôi nằm viện mất 1 tháng. Gia đình tôi có 8 anh chị em. Hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ không còn đủ khả năng để tiếp tục nuôi tôi ăn học. Sau trận ốm thập tử nhất sinh, tôi dừng việc học, “chữa” giấy khai sinh tăng thêm 2 tuổi để vào làm công nhân ở mỏ than.

Tuy ăn lương thợ điện nhưng việc chính của tôi lúc đó lại là hát. Thời đó, chúng tôi nhận trợ cấp đường sữa thay cho cát-xê. Có khi cả năm chỉ đi diễn, hết cho ngành Than lại tới các địa phương trên địa bàn Quảng Ninh. Bài hát đưa tôi lên sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp là một bài về thợ mỏ “Nhịp máy khoan” của nhạc sĩ Trọng Bằng.

- Được biết, ông cũng là ca sĩ đầu tiên thể hiện ca khúc này?

+ Bài hát này đã được nhạc sĩ Trọng Bằng viết từ cuối năm 1964. Khi đó, tôi bắt đầu sự nghiệp lao động của mình ở mỏ than Cọc Sáu. Hai năm sau, đến năm 1966, tôi đã lên Hà Nội và trình bày bài hát này. Bản thu lần đầu tiên đã được thu thanh tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ đó trở đi, bài hát này trở nên vô cùng thân quen với tôi và mỗi lần trở về với quê hương Quảng Ninh, tôi luôn hát bài hát "Nhịp máy khoan".

NSND Quang Thọ trong một cảnh quay MV ca khúc "Tôi là người thợ mỏ" dưới đường lò mỏ Vàng Danh năm 2023. Ảnh: Phạm Cường

- Thưa ông, một bài hát rất quen thuộc nữa với ông là "Đất mỏ anh hùng" sau này được ngành Than chọn là bài hát truyền thống. Ông có thể chia sẻ thêm về điều này?

+ Bài hát được nhạc sĩ Xuân Giao viết vào tháng 10/1964. Bài hát là một bản hành khúc rất hoành tráng của những người thợ mỏ. Và chính vì thế, nó được Tổng Công ty Than Việt Nam, sau này là Tập đoàn chọn làm bài hát truyền thống và trở thành nhạc hiệu của công nhân mỏ Quảng Ninh. Mỗi khi hát lên ca khúc này, dường như mọi người dân Quảng Ninh nói chung và những người thợ mỏ nói riêng đều tự hào rằng, mình là người thợ mỏ, người sinh sống trên đất Quảng Ninh. Quảng Ninh có rất nhiều ca khúc nổi tiếng khác như: “Tôi là người thợ lò” của nhạc sĩ Hoàng Vân, “Những ngôi sao ca đêm” của nhạc sĩ Phạm Tuyên... Đó là những bài hát trở thành niềm tự hào của người Vùng mỏ. Những bài hát về Vùng mỏ và thợ mỏ những năm 60 của thế kỷ trước lên đến hàng trăm bài mà theo tôi có sức sống vĩnh cửu.

NSND Quang Thọ - ca sĩ thành danh nhất của Đất Mỏ Quảng Ninh là giọng ca chủ đạo, thể hiện nhiều ca khúc chất lượng trong các bộ đĩa CD.

- Ca khúc thì nhiều bài nổi tiếng, tuy nhiên nhắc đến ông, dường như công chúng nhớ ngay đến bài "Tôi là người thợ lò"...

+ Về bài hát “Tôi là người thợ lò”, xuất xứ phải kể đến như thế này. Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 5/8/1964, khi đó tôi cũng mới được vào mỏ, là công nhân của mỏ than Cọc Sáu. Nhưng vì trước đó tôi đã hoạt động văn nghệ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho nên nhanh chóng được vào đội văn nghệ của mỏ.

Buổi chiều, chúng tôi lên trên đồi pháo tự vệ, đang lúc hát cho anh em tự vệ ở trên ấy nghe thì có tiếng còi báo động và có loa thông báo máy bay của địch đã xâm phạm vào bầu trời Quảng Ninh. Chúng tôi lập tức xuống dưới giao thông hào để tránh bom. Nhưng chúng tôi vẫn rướn người hướng lên trên không để nhìn. Chỉ mấy phút sau, có một chiếc máy bay từ phía trong rừng bay ra ngoài phía biển. Đấy là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng của máy bay phản lực rít như là đang sát ở trên đầu mình. Chiếc máy bay kéo theo một làn khói đen dày vì đã bị bắn trúng, lao ra phía vịnh Bái Tử Long. Một chiếc dù trắng bung ra và đó là viên phi công đầu tiên mà chúng ta bắt được.

NSND Quang Thọ và vợ thời trẻ. Ảnh tư liệu của nhân vật.

Sau sự kiện vịnh Bắc Bộ và chiến thắng trận đầu đó, nhạc sĩ Đỗ Nhuận lúc đó là Tổng Thư ký của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, dẫn một đoàn nhạc sĩ gồm 14 người, đều là những nhạc sĩ nổi tiếng ở Hà Nội về các mỏ Hà Tu, Cọc Sáu và một số mỏ hầm lò để sáng tác bài hát cho công nhân. Một nhạc sĩ nổi danh hồi đó là nhạc sĩ Hoàng Vân đã viết “Tôi là người thợ lò”. Cái tên đầu tiên của ông ấy viết ra như thế nhưng về sau này bởi vì chúng ta sáp nhập cả khoáng sản vào nữa cho nên mới xin phép nhạc sĩ đổi tên bài hát thành “Tôi là người thợ mỏ”.

Bản thân tôi lúc đó là một ca sĩ nghiệp dư của mỏ than Cọc Sáu nhưng sau này được triệu tập lên Công ty Than Cẩm Phả, tôi đã bắt đầu hát bài hát này từ năm 1965. Sau đó, chúng tôi đi vào những chiến dịch sản xuất than của Công ty Than Cẩm Phả. Chúng tôi đi đến các mỏ lộ thiên, chui vào trong lò chợ để hát. Lúc đấy không phải cho đông đảo người nghe nữa mà chỉ có vài anh công nhân trong họng sáo, trong những lò chợ rất nhỏ không thể tập trung đông người được. Thậm chí, chúng tôi chỉ hát được cho hai hoặc ba người nghe thôi. Hát không có loa máy gì cả, chỉ độc nhất một cái đàn guitar.

- Bây giờ, khi quay trở lại Quảng Ninh hát cùng những ca sĩ trẻ, những cảm xúc năm xưa trong ông như thế nào?

+ Từ khi vào mỏ Cọc Sáu làm thợ điện tôi đã trải qua cuộc sống lao động của đời thợ mỏ. Và cũng vì như thế mà tiếng hát của tôi gắn bó hơn với những người thợ đang ngày đêm làm ra những tấn than cho Tổ quốc, nhờ những trải nghiệm quý giá đó. Tôi đã biểu diễn ở rất nhiều sân khấu lớn cả trong và ngoài nước, cả ở những sân khấu hoành tráng và rực rỡ. Thế nhưng, khi trở về Quảng Ninh, về với đồng nghiệp của mình năm xưa, về với những người thợ mỏ đã từng gắn bó, tôi cảm thấy mình hát mạnh mẽ hơn, sảng khoái hơn rất nhiều.

Vì bản thân tôi đã là thợ mỏ nên khi hát về những người thợ mỏ, tôi thấy rất gần gũi, thân thiết. Khi hát cùng người Quảng Ninh, kể cả những ca sĩ trẻ đang tiếp bước chúng tôi, tôi đều vinh dự vì đã cùng nhau để lại cho khán giả Vùng mỏ những lời ca tiếng hát.

Thế hệ các bạn trẻ bây giờ có rất nhiều điều kiện hơn chúng tôi trước kia ngàn vạn lần. Giọng hát của các bạn được tô điểm thêm nhờ kỹ thuật hiện đại, do đó có nhiều điều kiện để thăng tiến trong âm nhạc. Tôi biểu diễn cùng nhiều ca sĩ Quảng Ninh ở mọi phong cách từ nhạc nhẹ, dân ca cho đến những bản chính ca nhưng dù hát với ca sĩ nghiệp dư đi nữa thì tôi cũng vẫn thấy hòa hợp. Chúng tôi cùng hòa ca được với nhau những bài hát ca tụng người công nhân mỏ, ca ngợi những anh thợ lò thân yêu của chúng tôi.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!