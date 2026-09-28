Ngành Than làm theo lời Bác

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến Vùng mỏ và ngành Than. Thực hiện lời dạy của Người, những năm qua, cán bộ, đảng viên, công nhân ngành Than đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác thông qua các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Từ các công trường, phân xưởng, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, ý thức trách nhiệm cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo ngày càng lan tỏa, trở thành động lực để ngành Than vượt khó, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững.