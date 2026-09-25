Ngành Than bứt phá, về đích sớm quý III

Quý III luôn là thời điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) bị ảnh hưởng, gián đoạn bởi mưa bão. Không những vậy, sức ép về chi phí sản xuất tiếp tục tăng cao trong khi tình hình tiêu thụ than cho điện giảm, khiến các đơn vị càng phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành mọi chỉ tiêu nhiệm vụ. Với tinh thần vượt khó, đến thời điểm này các đơn vị thuộc TKV đã cơ bản về đích kế hoạch sản xuất quý III, tạo bước đà để tăng tốc và bứt phá trong quý IV, cũng như cả năm 2026.

Ở Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin, hầu hết các đơn vị khối khai thác đều đã về đích kế hoạch sản lượng quý III. Trong đó, một số đơn vị có kết quả hoàn thành vượt mức trên 10% sản lượng được giao.

Trong điều kiện khai thác hầm lò của Mông Dương ngày càng xuống sâu, địa chất biến động và áp lực mỏ tăng cao, mỗi diện sản xuất đều phải tìm cách duy trì năng suất, khắc chế những bất lợi phát sinh trong quá trình khai thác. Các khâu chuẩn bị, bố trí lao động, thiết bị và thoát nước được phối hợp chặt chẽ hơn để duy trì thời gian sản xuất hữu ích.

Khai thác than lò chợ ở Công ty CP Than Mông Dương.

Với nhiều đơn vị khai thác than hầm lò như Than Mông Dương, khó khăn lớn nhất là điều kiện địa chất biến động và lượng nước thẩm thấu nhiều trong những tháng mùa mưa. Giải pháp trọng tâm là phải tăng cường năng lực các hầm bơm, trạm điện cũng như công tác dự phòng.

Giải quyết tốt khâu tiêu thoát nước tại các diện sản xuất sẽ giúp các đơn vị đảm bảo công tác an toàn và vận tải than hiệu quả trong mùa mưa. Ngoài ra, công tác kiểm soát khí mỏ, thông gió cũng phải được chú trọng. Than Mông Dương đã cơ bản giải quyết được các vấn đề này và duy trì được nhịp độ sản xuất ổn định, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu quý III/2026.

Ông Thân Văn Tiệp, Trưởng phòng Điều khiển sản xuất Công ty CP Than Mông Dương cho biết: Đến thời điểm này Than Mông Dương đã cơ bản hoàn thành trên 78% kế hoạch sản lượng, tương ứng với 1,17 triệu tấn than nguyên khai/kế hoạch 1,6 triệu tấn than của cả năm 2026.

Còn tại Phân xưởng Khai thác 2, một trong những đơn vị chủ lực của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin, kế hoạch sản xuất năm 2026 là 1,35 triệu tấn than. Dự kiến hết 9 tháng, đơn vị thực hiện sản lượng đạt trên 1 triệu tấn, tương đương 80% kế hoạch năm. Để duy trì sản xuất trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, phân xưởng tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết bị, xe máy và bảo đảm an toàn trong từng ca.

Mưa nhiều trong những tháng vừa qua ảnh hưởng đến điều kiện khai trường, đường vận tải, hoạt động của thiết bị và tổ chức các khâu sản xuất của mỏ. Trước tình hình đó, cán bộ, công nhân của Than Hà Tu đã chủ động triển khai các giải pháp, khắc phục khó khăn và duy trì sản lượng. Dự kiến 9 tháng năm 2026, Than Hà Tu sản xuất trên 1,6 triệu tấn than, đạt 75,8% kế hoạch năm.

Với khai thác lộ thiên, hiệu quả thiết bị và điều kiện đường vận tải có ảnh hưởng trực tiếp tới sản lượng. Vì vậy, để tập trung cho nhiệm vụ cuối năm, Than Hà Tu đã phát huy năng lực máy xúc, ô tô vận tải và các thiết bị phục vụ khai thác, đồng thời tổ chức sản xuất theo điều kiện từng thời điểm. Mục tiêu đặt ra trong quý IV là phấn đấu sản xuất 500.000 tấn than, tiêu thụ 700.000 tấn.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam kiểm tra sản xuất trên khai trường Than Hà Tu.

Theo ông Vũ Văn Điền, Trưởng ban Sản xuất than TKV, 9 tháng năm 2026, sản lượng than sạch tại Quảng Ninh dự kiến đạt 28,292 triệu tấn, bằng 80,1% kế hoạch năm. Cả năm dự kiến đạt 36,97 triệu tấn, bằng 105,6% kế hoạch, tăng gần 2 triệu tấn so với kế hoạch năm. Về tiêu thụ, 9 tháng dự kiến đạt 38,852 triệu tấn, bằng 77,7% kế hoạch năm; cả năm phấn đấu đạt 50,72 triệu tấn, bằng 101,4% kế hoạch.

Cùng với nhiệm vụ hoàn thành sản lượng khai thác, TKV phải bảo đảm sản phẩm được chế biến, vận chuyển và tiêu thụ đúng tiến độ. Sản xuất tăng thêm phải gắn với khả năng tiếp nhận, pha trộn, vận chuyển và cung ứng cho khách hàng. Dự kiến 9 tháng, TKV nhập khẩu 8,545 triệu tấn than, trong đó qua các cảng tại Quảng Ninh khoảng 6,59 triệu tấn. Cả năm dự kiến nhập khẩu khoảng 11,64 triệu tấn, trong đó qua các cảng tại Quảng Ninh khoảng 8,5 triệu tấn.

Ở quy mô toàn Tập đoàn, doanh thu 9 tháng dự kiến đạt 139.235 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 4.734 tỷ đồng, bằng 92,9% kế hoạch. Những con số này phản ánh kết quả của toàn bộ chuỗi từ sản xuất đến chế biến, vận tải và tiêu thụ than.

Những ngày này, khí thế lao động hăng say của hàng vạn thợ mỏ TKV đang và sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ. Không chỉ là quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, đảm bảo thu nhập; mà còn là tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ, truyền thống ngành Than - một dấu mốc đầy vinh quang và tự hào với những người công nhân mỏ.