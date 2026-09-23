TKV tăng tốc đầu tư các dự án trọng điểm

Nhằm tạo dư địa cho sản xuất, duy trì ổn định sản lượng và đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế, TKV đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn Quảng Ninh. Nhiều công trình đang được tăng tốc triển khai, từng bước hình thành chuỗi sản xuất đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, lâu dài của ngành Than.

Lãnh đạo Công ty Than Uông Bí tặng quà, động viên công nhân Phân xưởng Khai thác đào lò 26 đang thi công Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch.

Dự án Khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch là một trong những dự án đầu tư nhằm duy trì, mở rộng năng lực sản xuất của Công ty Than Uông Bí - TKV trong những năm tới. Dự án được triển khai tại khu Tân Yên, phường Hoàng Quế, do Công ty Than Uông Bí làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư sau thuế là 1.201 tỷ đồng.

Theo thiết kế, dự án có diện tích khu vực khai thác 3,52km², diện tích sử dụng 27,33ha; trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác đạt hơn 13 triệu tấn. Dự án được đầu tư khai thác bằng công nghệ hầm lò, với tuổi thọ 24 năm, bao gồm cả thời gian xây dựng cơ bản. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để Than Uông Bí từng bước bổ sung diện sản xuất, duy trì ổn định sản lượng trong bối cảnh các khu vực khai thác hiện hữu ngày càng xuống sâu và điều kiện sản xuất ngày càng khó khăn.

Dự án được khởi công ngày 19/8/2025. Sau hơn 1 năm triển khai, các hạng mục xây dựng cơ bản đang được tập trung thi công nhằm từng bước hình thành hệ thống đường lò phục vụ khai thác lâu dài. Dự kiến đến hết tháng 9/2026, tổng khối lượng đào lò thực hiện lũy kế đạt 1.832/6.126m đường lò xây dựng cơ bản, tương đương khoảng 30% tổng khối lượng thiết kế. Đây là khối lượng quan trọng, tạo tiền đề để tiếp tục mở rộng các diện thi công, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất của dự án.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty Than Uông Bí, cho biết: Việc đẩy nhanh tiến độ Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển sản xuất lâu dài của đơn vị. Khi được hoàn thành và đưa vào khai thác ổn định, dự án sẽ bổ sung công suất 450.000 tấn than nguyên khai mỗi năm, góp phần duy trì và gia tăng sản lượng than của công ty, chủ động chuẩn bị diện sản xuất kế tiếp và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên than đã được quy hoạch.

Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch được kỳ vọng trở thành diện sản xuất quan trọng của Công ty Than Uông Bí, góp phần duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động, ổn định sản lượng và bổ sung nguồn than phục vụ nhu cầu trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Không chỉ Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch, nhiều dự án trọng điểm khác của TKV trên địa bàn Quảng Ninh cũng đang được tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, tạo dư địa cho sản xuất trong những năm tới. Giai đoạn 2026-2030, TKV tiếp tục triển khai 18 dự án khai thác than, trong đó 13 dự án đang thực hiện đầu tư và 5 dự án trong giai đoạn chuẩn bị.

Dự án hệ thống băng tải vận chuyển than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến - Làng Khánh có tổng mức đầu tư 761 tỷ đồng đang được Công ty Tuyển than Hòn Gai đẩy nhanh tiến độ thi công.

Sau năm 2030, TKV tiếp tục đầu tư các dự án theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhiều dự án quy mô lớn dự kiến được triển khai, như: Khai thác hầm lò phần lò giếng mức -50 đến -175 khu Cánh Gà, mỏ than Vàng Danh, công suất 800.000-1,2 triệu tấn/năm; khai thác lộ thiên mỏ Đông Lộ Trí, công suất 1,6-2,4 triệu tấn/năm; khai thác xuống sâu mỏ Hà Ráng - Suối Lại - Bình Minh, Công ty Than Hòn Gai, công suất 1,6-2,4 triệu tấn/năm; khai thác hầm lò xuống sâu mỏ Khe Chàm III - Khe Tam, Công ty Than Khe Chàm, công suất 2-3 triệu tấn/năm...

Cùng với các dự án khai thác, TKV tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống chế biến và hạ tầng phục vụ sản xuất. Đến năm 2030, Tập đoàn triển khai 4 dự án sàng tuyển, chế biến than; 6 dự án hạ tầng cảng, kho và 6 dự án băng tải trên địa bàn thành phố. Các dự án khi hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện chuỗi khai thác - sàng tuyển, chế biến - vận chuyển - kho cảng - tiêu thụ, nâng cao năng lực sản xuất, chế biến và cung ứng than.

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), khí thế thi đua đang được TKV đẩy mạnh trên các công trường, dự án. Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm không chỉ góp phần hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2026, mà còn tạo nền tảng phát triển lâu dài, bảo đảm nguồn than cho nền kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia.