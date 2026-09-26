Cơ hội gỡ "nút thắt" giao biển ở Vân Đồn

Đặc khu Vân Đồn đang có 23.000ha mặt nước quy hoạch cho nuôi trồng thuỷ sản (NTTS), là địa phương có diện tích NTTS lớn nhất tỉnh. Mới đây nhất, Vân Đồn đã chính thức rà soát và đề xuất thành phố bổ sung quy hoạch nuôi biển thêm 9.000ha mặt nước, qua đó mở rộng thêm dư địa, thế mạnh nuôi biển trên địa bàn.

Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn cho biết: Cái thuận là vùng biển Vân Đồn phù hợp NTTS, bao gồm nhiều đối tượng giá trị kinh tế như cá, nhuyễn thể. Quan trọng hơn là nhu cầu được giao mặt nước để sản xuất của người dân, doanh nghiệp rất cao và năng lực, kinh nghiệm nuôi biển của những chủ thể này cũng rất vững mạnh. Hiện nay, đặc khu đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc về công tác giao biển để các hộ NTTS sớm ổn định sản xuất.

Người dân Vân Đồn chuẩn bị giống hàu để thả nuôi trên vùng biển.

Nằm trong thực trạng chung của toàn thành phố, những vướng mắc trong việc giao biển cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Vân Đồn hiện nay xuất phát từ những vướng mắc khi thực hiện quy định phê duyệt chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư (có hiệu lực từ ngày 1/3/2026). Đây là vướng mắc thuộc về thể chế, cần phải có thời gian để bộ, ngành trung ương điều chỉnh hợp lý, tuy nhiên tại thời điểm hiện tại đang ít nhiều gây khó khăn trong công tác giao biển. Nhất là hiện nay, một số quy định hướng dẫn thi hành luật hiện chưa cụ thể, khiến các đơn vị chức năng gặp khó khăn trong việc tháo gỡ triệt để, còn người dân và doanh nghiệp thì loay hoay chưa thể hoàn thiện thủ tục.

Khảo sát thực tế gần đây của đặc khu Vân Đồn cho thấy, tính đến thời điểm hiện nay, toàn khu vực mặt nước Vân Đồn quy hoạch cho NTTS gần như đều đã phủ kín các hoạt động nuôi biển, thế nhưng phần lớn số hộ này chưa được giao biển. Đặc khu Vân Đồn nhận định, tình trạng này tạo ra rào cản cho định hướng phát triển NTTS giá trị cao của địa phương.

Thực tế ở thời điểm cuối tháng 12/2025, đặc khu Vân Đồn đã giao khu vực biển cho 102 hộ dân với diện tích trên 100ha. 11 doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đã hoàn thành giao khu vực biển với diện tích 2.500ha. Tuy nhiên từ đó đến nay, Vân Đồn chưa giao thêm được diện tích mặt biển nào cho các doanh nghiệp nên phần lớn diện tích đang tổ chức NTTS hiện nay tại Vân Đồn mới dừng lại ở dạng tạm giao.

HTX NTTS Phất Cờ nằm trong số những đơn vị được UBND đặc khu Vân Đồn tạm giao hơn 100ha mặt nước. Dù toàn bộ diện tích này đã được các xã viên đưa vào thả nuôi các loại cá, ngao, hàu và thưng, song các hội viên vẫn chưa thực sự yên tâm để đầu tư sản xuất lâu dài. Ông Nguyễn Sĩ Bính, Giám đốc HTX NTTS Phất Cờ cho biết, khi chưa được giao mặt biển thì chúng tôi chưa dám đầu tư. Vì không có mặt biển thì không thể cấp mã vùng nuôi trồng, không thể truy xuất nguồn gốc để sản phẩm đủ điều kiện xuất khẩu hoặc vào các kênh phân phối lớn trong nước.

Hiện nay, trên diện tích 2ha mặt nước được tạm giao, ông Nguyễn Sĩ Bính chỉ dám tập trung đầu tư nuôi trồng trên khoảng 1ha. Với 1ha còn lại, dù đã lắp đặt sẵn hệ thống ô lồng bằng vật liệu HDPE, ông cũng chỉ nuôi cầm chừng các đối tượng ngắn ngày hoặc thả nuôi vào những vụ thời tiết thuận lợi, ít sóng gió.

Cùng chung hoàn cảnh tạm giao, anh Nguyễn Văn Phú đầu tư sản xuất nhưng cũng không khỏi lo lắng. Anh vừa hoàn thiện hệ thống bè nuôi mới gồm khoảng 80 ô lồng bằng vật liệu HDPE. Để ổn định sinh kế và phát triển NTTS bền vững, anh Phú mong muốn các cơ quan chức năng sớm hoàn tất thủ tục giao khu vực biển chính thức, giúp gia đình yên tâm đầu tư lâu dài.

Gần đây, một tín hiệu mới đối với Vân Đồn trong hướng tháo gỡ khó khăn công tác giao biển là Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua ngày 24/8 vừa qua sẽ áp dụng chính sách đặc thù cho các đơn vị hành chính đặc biệt, bao gồm đặc khu Vân Đồn. Theo đó, đặc khu Vân Đồn có thể chủ động hơn và đơn giản một số thủ tục trong công tác giao biển trên địa bàn. Tuy nhiên khi luật mới này có hiệu lực vào ngày 1/10 tới thì lộ trình sau đó cũng được cho là còn rất dài. Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn cho rằng, Vân Đồn vẫn cần sự hỗ trợ mạnh mẽ của thành phố để giải quyết triệt để những vướng mắc trong công tác giao biển.