Ngày Du lịch thế giới 27/9: Động lực mới cho du lịch Quảng Ninh

Ngày Du lịch thế giới (27/9) năm 2026 có chủ đề “Chương trình nghị sự số và trí tuệ nhân tạo tái định hình du lịch”, phản ánh một trong những chuyển đổi mang tính thời đại khi công nghệ ngày càng tác động sâu rộng đến cách du khách tìm kiếm, lựa chọn điểm đến và trải nghiệm dịch vụ. Với Quảng Ninh, để công nghệ thực sự trở thành động lực tăng trưởng ngành Du lịch, địa phương đang nỗ lực hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, liên thông các nền tảng, hỗ trợ doanh nghiệp và đào tạo nhân lực làm chủ công nghệ.

Trong thông điệp nhân Ngày Du lịch thế giới 2026, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh: AI đang thay đổi cách du khách lựa chọn điểm đến, cách ngành du lịch vận hành và thiết kế trải nghiệm. Công nghệ có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra những cơ hội mới.

Tại Việt Nam, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh, cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia và nền tảng số du lịch quốc gia.

Công nghệ 3D mapping tại Phố đi bộ Vui Fest góp phần mang đến trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn cho du khách.

Bắt nhịp xu hướng đó, Quảng Ninh đã có những bước đi rõ nét. Nhiều doanh nghiệp lữ hành ứng dụng nền tảng OTA (đại lý du lịch trực tuyến), marketing số, bán hàng trực tuyến. Một số địa phương triển khai bản đồ số, cổng thông tin du lịch, vé điện tử và trung tâm điều hành thông minh, như: Phường Hồng Gai có Zalo Mini App “Hồng Gai Smart” được đưa vào vận hành từ đầu năm 2026; đặc khu Cô Tô đang vận hành “Cô Tô Digital”; đặc khu Vân Đồn phát triển “Vân Đồn số”.

Một hướng đi đáng chú ý của Quảng Ninh là lấy di sản làm điểm tựa cho chuyển đổi số. Đến hết năm 2025, địa phương đã hoàn thành số hóa 17 di sản văn hóa vật thể và 7 di sản phi vật thể; Bảo tàng Quảng Ninh số hóa hơn 25.000 hiện vật, trong đó có nhiều bảo vật quốc gia được tái hiện bằng công nghệ 3D. Tại Yên Tử, công nghệ VR360, mô hình 3D và mã QR đa ngôn ngữ được sử dụng để mở rộng khả năng tiếp cận di sản.

Du khách quét mã mua vé tham quan tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định 5 trụ cột gồm: Chính quyền số; hạ tầng và dữ liệu số; kinh tế số, xã hội số; an toàn thông tin và nhân lực số. Trong đó, xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển quản trị số là những nhiệm vụ quan trọng.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Công ty CP Công nghệ và Giải pháp iMob, cho biết: Chuyển đổi số đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của ngành du lịch. Với sự phát triển nhanh của AI, doanh nghiệp cần chuyển từ số hóa thông tin sang xây dựng hệ sinh thái dịch vụ thông minh, lấy du khách làm trung tâm. AI và chatbot có thể hỗ trợ xuyên suốt hành trình, từ tìm kiếm thông tin, tư vấn điểm đến, lựa chọn dịch vụ, xây dựng lịch trình đến giải đáp các vấn đề phát sinh. Phân tích dữ liệu về nhu cầu, hành vi và sở thích du khách cũng giúp doanh nghiệp cá nhân hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ. Đối với Quảng Ninh, kết nối dữ liệu giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các điểm đến sẽ tạo nền tảng hình thành hệ sinh thái du lịch số, tối ưu trải nghiệm và nâng cao giá trị mỗi chuyến đi.

Tại Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 và Hội nghị công tác xúc tiến du lịch năm 2026 tổ chức tại Quảng Ninh ngày 24/9, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến nhằm đưa công nghệ, AI ứng dụng trong ngành Du lịch, nâng tầm trải nghiệm, thu hút du khách.

Ông Đặng Duy Trung Hiếu, Chủ tịch HĐQT Vietnam Express Tour, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, chia sẻ: Quảng Ninh có thể ưu tiên AI trong phân tích và dự báo thị trường. Thay vì chỉ tổng hợp số lượng khách sau mỗi tháng, hệ thống có thể phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn để nhận diện xu hướng, dự báo nhu cầu theo mùa, thị trường và nhóm khách. Đây là cơ sở để địa phương, doanh nghiệp chủ động xây dựng sản phẩm, giá và chiến dịch quảng bá. Trên cơ sở dữ liệu về nhu cầu và hành vi, AI có thể hỗ trợ đề xuất hành trình phù hợp với từng nhóm khách, từ gia đình, khách trẻ, khách quốc tế đến khách quan tâm văn hóa, nghỉ dưỡng hay trải nghiệm biển đảo.

Các tiktoker quay hình quảng bá du lịch Yên Tử.

Một hệ sinh thái du lịch thông minh sẽ khó hoàn chỉnh nếu chỉ dựa vào đầu tư của cơ quan quản lý. Doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần được đặt ở vị trí trung tâm.

Theo bà Nhữ Thị Ngần, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Du lịch Hà Nội, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực lữ hành. Nhân sự cần làm chủ các phần mềm quản trị, hệ thống đặt dịch vụ, thanh toán trực tuyến và ứng dụng AI để phân tích hành vi khách hàng. Công nghệ giúp tối ưu hành trình từ tìm kiếm thông tin, lựa chọn dịch vụ, thanh toán đến điều chỉnh lịch trình. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lựa chọn công cụ phù hợp với quy mô, đặc thù vận hành và có lộ trình đào tạo nhân sự liên tục, qua đó biến công nghệ thành “trợ lý” nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ và hiệu quả kinh doanh.

Chuyển đổi số, đặc biệt là AI, đang mở ra cách tiếp cận mới cho du lịch Quảng Ninh: Quản lý thông minh hơn, doanh nghiệp hiệu quả hơn và du khách có trải nghiệm thuận tiện, cá nhân hóa hơn. Để công nghệ thực sự trở thành động lực tăng trưởng, ngành Du lịch cần hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, kết nối các nền tảng số và tăng cường sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng. Khi dữ liệu được khai thác hiệu quả, AI được ứng dụng đúng hướng, Quảng Ninh sẽ có thêm nền tảng để nâng cao giá trị điểm đến, sức cạnh tranh và xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc tế đẳng cấp.