Khởi sắc thành lập doanh nghiệp mới

Hoạt động phát triển doanh nghiệp tại Quảng Ninh đang ghi nhận những chuyển biến tích cực, từ kết quả thành lập mới doanh nghiệp ở cơ sở, đến sự gia tăng về quy mô, năng lực sản xuất, kinh doanh trên toàn thành phố.

UBND phường Hoàng Quế tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Hiện phường Hoàng Quế có 140 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm cho lao động địa phương. Từ đầu năm đến nay, phường đã vận động thành lập mới 37/38 doanh nghiệp theo chỉ tiêu được giao, đạt 97,4% kế hoạch năm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục khởi sắc, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của phường trong 9 tháng ước đạt 14,46%, tổng giá trị sản phẩm đạt gần 2.520 tỷ đồng.

Để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, phường Hoàng Quế chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ giải quyết TTHC, tiếp cận chính sách và chuyển đổi số. Tại chương trình gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân ngày 9/10, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương đã ghi nhận, biểu dương 8 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, đồng thời lắng nghe kiến nghị, trao đổi các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Ông Lê Văn Độ, Chủ tịch UBND phường Hoàng Quế, cho biết, bên cạnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hiện có duy trì hoạt động, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tại phường Đông Mai, hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục được thúc đẩy trên nền tảng phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tại KCN Đông Mai. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng năm 2026 đạt 16.802,7 tỷ đồng, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 14.022 tỷ đồng. Địa phương ghi nhận 40 doanh nghiệp, hợp tác xã tăng mới, đạt 100% kế hoạch năm, trong đó có 5 chi nhánh thành lập mới.

Cùng với phát triển về số lượng, phường Đông Mai tập trung nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, phối hợp giải quyết những vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, hạ tầng. Theo ông Vũ Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND phường, địa phương chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động, mở rộng sản xuất, tạo việc làm; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm hoạt động kinh doanh đúng quy định pháp luật.

Những chuyển động từ cơ sở góp phần vào kết quả phát triển doanh nghiệp chung của Quảng Ninh. Trong 9 tháng năm 2026, toàn thành phố có 2.715 doanh nghiệp thành lập mới, GRDP tăng 12,54%, đứng đầu cả nước. Kết quả này cho thấy sức bật của nền kinh tế, trong đó cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy sản xuất, đầu tư và tạo việc làm.

Lãnh đạo phường Uông Bí gặp gỡ, trao đổi với đại diện doanh nghiệp nhằm nắm bắt tình hình và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Dương Trường

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp. Thành phố tập trung hỗ trợ , cải thiện khả năng tiếp cận đất đai, nguồn vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đến ngày 24/9, Quảng Ninh đã cắt giảm 40% thời gian giải quyết đối với 1.249/2.069 thủ tục hành chính do Trung ương ban hành; bãi bỏ 21 thủ tục, điều kiện, quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh không còn phù hợp. Thông qua các hội nghị gặp gỡ, đối thoại từ đầu năm đến nay, hơn 200 kiến nghị của doanh nghiệp được giải quyết, các nội dung còn lại được phân công cơ quan chủ trì và thời hạn xử lý cụ thể.

Bên cạnh thu hút đầu tư, thành phố chú trọng khai thác tiềm năng từ khu vực hộ kinh doanh, khuyến khích các cơ sở có điều kiện mở rộng quy mô, chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Cụ thể hóa định hướng này, Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 11/3/2026 về vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030. Sở Tài chính thành lập Tổ công tác “chuyển đổi không rào cản”, phối hợp với các địa phương trực tiếp tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp và các chính sách liên quan, giúp hộ kinh doanh thuận lợi hơn trong quá trình chuyển đổi.

Với hơn 49.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, dư địa phát triển doanh nghiệp từ khu vực này còn khá lớn. Tuy nhiên, những yêu cầu về quản trị, kế toán, thuế và chi phí tuân thủ vẫn là trở ngại đối với nhiều hộ khi chuyển đổi mô hình. Vì vậy, cùng với vận động thành lập mới, việc tháo gỡ những khó khăn phát sinh, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu hoạt động là yếu tố quan trọng để phát triển lực lượng doanh nghiệp thực chất, bền vững.

Từ kết quả đạt được, Quảng Ninh đang có thêm cơ sở để hoàn thành mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2026.