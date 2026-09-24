Thu hút, phát triển công nghiệp bán dẫn

Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, Quảng Ninh xác định phấn đấu trở thành một trong những địa phương tiên phong ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo động lực chính cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, Quảng Ninh quyết liệt chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tập trung xây dựng chính quyền số, phát triển dữ liệu số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Trong thu hút đầu tư, Quảng Ninh ưu tiên thu hút những dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, hiện đại, công nghiệp bán dẫn, ô tô, năng lượng tái tạo...

Còn nhớ, cuối năm 2025, nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, Quảng Ninh đã tổ chức khánh thành, khởi công 31 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 390.800 tỷ đồng. Trong số đó có khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu tại phường Tuần Châu.

Dự án có quy mô khoảng 8,94ha, tổng vốn đầu tư hơn 138 tỷ đồng do Tập đoàn FPT làm nhà đầu tư hạ tầng. Dự án tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường; hình thành quỹ đất công nghệ sẵn sàng tiếp nhận các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Dự án định hướng trở thành không gian làm việc, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo dài hạn; ưu tiên thu hút các doanh nghiệp phần mềm, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT) và an ninh mạng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Đến nay, Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu đang được các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tích cực triển khai. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm thu hút đội ngũ nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia công nghệ, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của Quảng Ninh.

Sản xuất thiết bị điện tử thông minh tại Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng

Cùng với chú trọng đầu tư hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược về công nghiệp chế tạo, bán dẫn, điện tử, Quảng Ninh cũng chủ động nghiên cứu, xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, riêng có để thúc đẩy ngành công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, công nghiệp bán dẫn, chế biến, chế tạo phát triển.

Như mới đây, UBND thành phố Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn nhằm hình thành nền tảng để thành phố tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử Việt Nam, gắn phát triển công nghiệp bán dẫn với phát triển khu công nghệ số tập trung.

Quảng Ninh phấn đấu hình thành hệ sinh thái hỗ trợ công nghiệp bán dẫn cơ bản như chính sách ưu đãi, hạ tầng khu công nghiệp số tập trung, nguồn nhân lực…, đồng bộ với tầm nhìn phát triển công nghiệp bán dẫn giai đoạn 2024-2030.

Để thực hiện chiến lược này, tạo động lực cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phát triển bứt phá trong năm 2026 và giai đoạn tới, HĐND tỉnh khóa XV (nay là HĐND thành phố Quảng Ninh) vừa ban hành 3 nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND, Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND, Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND tập trung hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư công nghệ số - bán dẫn và hoàn thiện cơ chế tài chính cho hoạt động nghiên cứu ở lĩnh vực này.

Trong đó, Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND tập trung thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn từ 100 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, thiết kế, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn, xây dựng trung tâm dữ liệu AI và sản phẩm phụ trợ ngành bán dẫn. Cùng với đó, chính sách hỗ trợ sau đầu tư lên tới 30% chi phí xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật và mua sắm trang thiết bị - mức hỗ trợ tối đa lên tới 10 tỷ đồng một dự án, Quảng Ninh đang tạo ra ưu thế cạnh tranh vượt trội để đón đầu làn sóng đầu tư công nghệ cao.

Có thể thấy, cùng với đẩy mạnh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu, thu hút nhà đầu tư thứ cấp, Quảng Ninh đã và đang xây dựng những chính sách, cơ chế vượt trội, đặc thù cho lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, công nghiệp công nghệ số, điện tử, tự động hoá…, qua đó dần hiện thực hóa mục tiêu đưa lĩnh vực này trở thành một trong những trụ cột chính trong phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.