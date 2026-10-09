Phường Hạ Long gặp mặt, chúc mừng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Chiều 9/10, phường Hạ Long tổ chức gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn với chủ đề “Quy Tụ để Kết nối - Chia sẻ để Đồng hành - Phát triển để Vươn xa” chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Lãnh đạo phường Hạ Long tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp phường.

Xác định doanh nghiệp là nền tảng, hạt nhân và động lực tăng trưởng chủ lực của nền kinh tế, phường Hạ Long đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Nổi bật, bám sát định hướng về phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân của Trung ương và của thành phố, phường Hạ Long đã xây dựng và triển khai đề án Phát triển doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, khuyến khích các mô hình kinh tế mới, phương thức kinh doanh dựa trên công nghệ và nền tảng số. Các lĩnh vực cải cách hành chính, thương mại điện tử, dịch vụ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo,… cũng tiếp tục được quan tâm, định hướng phát triển.

Cùng với đó, phường đã khảo sát nhu cầu hỗ trợ của 45 doanh nghiệp; làm sạch dữ liệu 638 hộ kinh doanh và 22 hợp tác xã; phối hợp cơ quan thuế tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh có doanh thu lớn chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, số lượng doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn không ngừng gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng.

9 tháng năm 2026, phường Hạ Long có 181 doanh nghiệp thành lập mới, đạt trên 95% kế hoạch thành phố giao năm 2026, gần 900 hộ kinh doanh cá thể thành lập mới, đạt 90% kế hoạch năm 2026; hỗ trợ vận động thành công 10 hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp…

Phường Hạ Long khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026.

Đặc biệt, tháng 6/2026, Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước trực thuộc Đảng ủy phường Hạ Long với 29 tổ chức đảng trực thuộc đã được thành lập. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Nhân dịp này, phường Hạ Long đã tổ chức diễn đàn doanh nghiệp với chủ đề: “Vượt thách thức - Thúc đẩy chuyển đổi số - Liên kết phát triển”. Lãnh đạo phường và các doanh nghiệp trên địa bàn đã cùng đối thoại, trao đổi, lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để mở ra những cơ hội phát triển, hợp tác và đưa ra những hướng giải pháp thiết thực, giúp cộng đồng doanh nghiệp địa phương bứt phá, phát triển bền vững. Đồng thời, tổ chức khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026.