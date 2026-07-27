Sớm đưa chính sách hỗ trợ sản xuất công nghiệp, khuyến công đi vào cuộc sống

Chiều 27/7, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả triển khai kế hoạch số 249/KH-UBND (ngày 3/6/2026) của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết 05/2026/NQ-HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện di dời, đầu tư vào cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030 và Nghị quyết 07/2026/NQ-HĐND quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Triển khai Nghị quyết 05/2026/NQ- HĐND, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các quy định, kế hoạch để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ. Toàn tỉnh hiện có 1.341 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó có 462 cơ sở có nhu cầu di dời, mở rộng hoặc đầu tư vào CCN, chiếm khoảng 34,5% tổng số cơ sở được rà soát.Tổng nhu cầu diện tích mặt bằng bước đầu đã xác định khoảng 48,20ha.

Theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh có 62 CCN với diện tích 3237,15ha. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập, mở rộng 20 CCN, với tổng diện tích 1147,66ha, trong đó 7 CCN đã đi vào hoạt động, tổng diện tích 373,19ha; 13 CCN đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích 774,47ha.

Triển khai Nghị quyết 07/2026/NQ- HĐND, đến nay, toàn tỉnh có 11 đề án đang được lập và hoàn thiện gửi hội đồng thẩm định. Hiện tại, các sở, ban, ngành đang phối hợp cùng các địa phương hoàn thiện các đề án khuyến công tại địa bàn các xã, đặc khu để trình hội đồng thẩm định trước ngày 30/7.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở và địa phương tăng cường thu hút đầu tư vào CCN để nhanh chóng đưa Nghị quyết 05/2026/NQ-HĐND đi vào cuộc sống; tích cực tuyên truyền, vận động các cơ sở di dời cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ theo đúng quy định; tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đảm bảo thực hiện chính sách hiệu quả, đúng đối tượng, đúng mục đích.

Đồng chí giao Sở Công Thương khẩn trương chủ trì tổ chức hội nghị quy mô cấp tỉnh quán triệt về chính sách hỗ trợ di dời đến các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và chủ đầu tư CCN.

Đối với Nghị quyết 07/2026/NQ-HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Ánh đề nghị Sở Công Thương tích cực phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ thẩm định đối với các đề án khuyến công, qua đó, đưa chính sách sớm đi vào cuộc sống, thúc đẩy sản xuất, phát triển bền vững.