Rộn ràng ngày hội của tình đoàn kết trên tuyến biên giới

Những ngày trung tuần tháng 11, từ các thôn, bản vùng cao Hoành Mô, Quảng Đức, Hải Sơn, không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 diễn ra rộn ràng, ấm áp nghĩa tình. Ngày hội không chỉ thắt chặt tình đoàn kết quân dân, gắn bó giữa đồng bào các dân tộc nơi phên giậu Tổ quốc, mà còn tạo động lực bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Lãnh đạo thành phố chung vui với cán bộ, nhân dân xã Hải Sơn trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tại xã Hải Sơn, thôn Pò Hèn những ngày này rực rỡ cờ hoa. Với 584 hộ dân, 1.455 nhân khẩu, Pò Hèn là địa bàn trọng yếu trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời là vùng đất giàu truyền thống cách mạng với Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn. Trong không khí phấn khởi của ngày hội, cán bộ và nhân dân trong thôn đã cùng nhìn lại một năm đoàn kết, chung sức xây dựng đời sống mới. Từ đầu năm đến nay, thôn đã tổ chức hàng chục cuộc ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, duy trì hiệu quả mô hình tự quản “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - An toàn”. An ninh trật tự trên địa bàn luôn giữ vững, không phát sinh vụ việc phức tạp, nhân dân tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc từng đường biên, cột mốc.

Đặc biệt, Ngày hội Đại đoàn kết tại Hải Sơn năm nay gắn liền với các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao Thanh Y, Sán Chỉ, Tày được tái hiện sinh động qua các tiết mục hát đối, hát soóng cọ, trình diễn trang phục truyền thống, thi giã bánh dày và các trò chơi dân gian.

Không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ “hồn cốt” dân tộc, Hải Sơn đang từng bước biến di sản thành động lực phát triển kinh tế. Các điểm đến như làng bích họa xóm họ Đặng, chợ phiên Pò Hèn, đỉnh Pa Nai, đồi sim cùng Lễ hội Hoa sim biên giới đã tạo sức hút lớn, giúp địa phương đón trên 120.000 lượt du khách trong năm 2025 và 10 tháng năm 2026.

Ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, cho biết: “Việc lồng ghép Ngày hội Đại đoàn kết với Ngày Văn hóa Việt Nam đã khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự giác của mỗi người dân. Bà con hiểu rằng giữ gìn tiếng nói, trang phục, nếp nhà sạch đẹp chính là giữ lấy sinh kế bền vững từ du lịch cộng đồng, từ đó thêm gắn bó, đoàn kết xây dựng quê hương biên cương ngày càng khởi sắc”.

Còn tại xã Quảng Đức. Từ ngày 13 đến 21/11, các thôn, bản trên địa bàn xã đồng loạt tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi như bóng chuyền hơi, kéo co, đẩy gậy, cầu lông, giao lưu lửa trại và trao giải cuộc thi ảnh “Quảng Đức trong tôi”. Tại các khu dân cư, bà con cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc, biểu dương các điển hình tiên tiến và ký cam kết thi đua xây dựng đời sống văn hóa.

Là xã miền núi biên giới có đông đồng bào Dao Thanh Y sinh sống, Quảng Đức luôn chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, nghệ nhân trong việc trao truyền các giá trị văn hóa gốc như Lễ hội Sóng Mun hay Lễ cấp sắc – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trao đổi về không khí ngày hội tại địa phương, bà Trần Thị Minh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Đức, cho biết: “Việc tổ chức ngày hội gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng đã tạo sân chơi lành mạnh, thắt chặt tình làng nghĩa xóm giữa các thôn, bản. Thời gian tới, xã tiếp tục duy trì các lớp truyền dạy nghi lễ truyền thống, phát huy vai trò của người có uy tín để biến lễ hội, phong tục thành nguồn lực quan trọng gắn với phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân”.

Múa sạp tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Hoành Mô năm 2026 Ảnh: La Nhung (CTV)

Cùng chung khí thế ấy, tại xã biên giới Hoành Mô - nơi có hơn 37,7km đường biên giới và trên 94% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, ngày hội diễn ra thực sự như một ngày Tết của tình đoàn kết. Tiêu biểu như tại thôn Đồng Văn, dù mới được thành lập từ ngày 1/7/2026 trên cơ sở sáp nhập 3 thôn Khu Chợ, Đồng Thắng và Cẩm Hắc với 275 hộ dân thuộc 4 dân tộc Tày, Dao, Kinh, Sán Chỉ cùng sinh sống, nhưng tinh thần đoàn kết, đồng thuận luôn được đặt lên hàng đầu. Nhờ chung sức làm ăn, đời sống của bà con ngày càng khấm khá, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 84 triệu đồng/năm, toàn thôn không còn hộ nghèo và có tới 267/275 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2026.

Trong phần hội tại Hoành Mô, những làn điệu hát then, đàn tính của người Tày, câu hát soóng cọ của người Sán Chỉ hòa cùng sắc màu thổ cẩm của người Dao Thanh Phán tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu. Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2025-2030”, xã đang tích cực khôi phục Hội Kiêng Gió, Đêm Trăng Cao Ly, chợ phiên vùng cao và phát triển các mô hình homestay, farmstay để người dân trực tiếp làm du lịch.

Chia sẻ về định hướng này, ông Hoàng Kiên Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hoành Mô khẳng định: “Bảo tồn văn hóa không chỉ là giữ lại những giá trị xưa cũ, mà là làm cho văn hóa tiếp tục sống trong đời sống hôm nay. Thông qua ngày hội, khối đại đoàn kết các dân tộc càng thêm bền chặt. Chúng tôi xác định phát triển du lịch phải dựa trên nền tảng văn hóa bản địa, để mỗi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người giới thiệu văn hóa dân tộc mình tới du khách, qua đó nâng cao thu nhập mà vẫn giữ trọn bản sắc riêng của Hoành Mô”.

Thi đẩy gậy trong tuần lễ chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11 tại xã Quảng Đức.

Khép lại những ngày hội rộn ràng tiếng cười và sắc màu văn hóa, điều đọng lại sâu sắc nhất trên tuyến biên giới Đông Bắc Quảng Ninh chính là niềm tin, sự đồng thuận và ý chí vươn lên của đồng bào các dân tộc. Từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, những giá trị văn hóa truyền thống đang được đánh thức và trao truyền, trở thành điểm tựa vững chắc để nhân dân các xã biên giới chung tay giữ vững bình yên phên giậu Tổ quốc và xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu đẹp.