Đông Ngũ tổ chức hội thi “Mâm cơm Đại đoàn kết” năm 2026

Ngày 13/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Ngũ tổ chức hội thi “Mâm cơm Đại đoàn kết” năm 2026, thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Những mâm cơm Đại đoàn kết với nhiều món mang đậm đặc trưng của địa phương tham gia hội thi.

Tham gia hội thi có 11 đội đến từ các thôn trên địa bàn xã. Mỗi đội mang đến một mâm cơm dành cho 9-10 người, được chuẩn bị công phu, bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm và có tính sáng tạo trong cách chế biến, trình bày. Các mâm cơm không chỉ giới thiệu những món ăn truyền thống, đặc sản địa phương, mà còn khéo léo sử dụng các sản phẩm OCOP, nông sản và sản vật đặc trưng của quê hương Đông Ngũ.

Với chủ đề “Đại đoàn kết”, mỗi mâm cơm là một câu chuyện mang thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia, tương trợ và tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc. Bên cạnh phần thi chế biến, các đội còn có phần thuyết trình giới thiệu ý tưởng, ý nghĩa các món ăn, nét đẹp văn hóa ẩm thực và những giá trị truyền thống được gửi gắm trong từng mâm cơm.

Ban Giám khảo chấm điểm các mâm cơm tại hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và các giải phụ cho những đội có phần thể hiện xuất sắc.

Hội thi là hoạt động ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường sự giao lưu, gắn kết giữa cán bộ và nhân dân các thôn; đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, tôn vinh nét đẹp văn hóa ẩm thực gia đình và cộng đồng, khơi dậy sự khéo léo, sáng tạo của nhân dân, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, quảng bá những sản vật đặc trưng và hình ảnh quê hương Đông Ngũ.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại hội thi.