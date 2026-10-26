Phường Đông Mai: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch GPMB năm 2026

Là một trong những địa phương có nhiều dự án lớn đang được triển khai, phường Đông Mai xác định công tác GPMB phục vụ các dự án là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong những tháng cuối năm. Qua đó khơi thông nguồn lực từ đất đai, thúc đẩy các dự án được triển khai đúng tiến độ.

Hơn 20ha mặt bằng bãi đúc dầm được phường Đông Mai bàn giao cho chủ đầu tư dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh triển khai các mũi thi công.

Năm 2026, trên địa bàn phường Đông Mai tổ chức triển khai thực hiện công tác GPMB 9 dự án với tổng diện tích thực hiện trên 132ha và ảnh hưởng đến trên 1.200 hộ dân, tổ chức. Trong đó, một số dự án trọng điểm, như: Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh; Dự án Đường đi qua Khu công nghiệp Sông Khoai để hoàn thiện toàn tuyến đường kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Đông Triều; Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Sông Khoai; Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 338...

Dự án Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đi qua địa bàn phường Đông Mai có tổng diện tích phải GPMB 47,21ha, ảnh hưởng tới 395 hộ dân và 5 tổ chức, trong đó có gần 70 hộ dân phải bố trí tái định cư. Hiện, phường Đông Mai đã hoàn thành toàn bộ công tác kiểm đếm và lên phương án đền bù cho các hộ dân và bàn giao mặt bằng được gần 40% diện tích, đảm bảo điều kiện để chủ đầu tư bố trí đầy đủ các mũi thi công.

Ông Vũ Đức Hoàn, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Đông Mai, cho biết: Phường đã bàn giao cho chủ đầu tư dự án các vị trí triển khai thi công bãi đúc dầm khoảng 20ha và các khu vực giáp ranh với bãi đúc để đơn vị triển khai khoan cọc và trụ tuyến đường sắt. Hiện tại, công tác kiểm đếm đã hoàn thành đối với toàn bộ các hộ bị ảnh hưởng và phường đang tập trung xác minh nguồn gốc đất, lên phương án dự thảo; phấn đấu cuối tháng 12 sẽ hoàn thành GPMB đối với các hộ dân.

Kết thúc 9 tháng, phường Đông Mai đã hoàn thành và bàn giao cho các chủ đầu tư dự án được 76ha, đạt gần 60% tổng diện tích GPMB. Phường xác định rõ khối lượng cần xử lý GPMB còn rất lớn, nhiều dự án cần thực hiện trong một thời điểm khi nguồn nhân lực phục vụ công tác GPMB chưa đáp ứng đủ. Nhiều hồ sơ GPMB trong quá trình chuyển giao chính quyền địa phương 2 cấp phải thực hiện đo đạc, kiểm đếm lại. Đồng thời, diện tích GPMB còn lại hiện nay có nhiều hộ dân phải thực hiện tái định cư…

Mặt bằng tuyến đường sắt qua phường Đông Mai đang thành hình.

Ông Vũ Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND phường Đông Mai, cho biết: Xác định rõ nguyên nhân chính ảnh hưởng tới công tác GPMB, phường Đông Mai đã xây dựng kịch bản và phát động phong trào thi đua 3 tháng cuối năm hoàn thành GPMB đối với 56ha còn lại. Trong đó, gấp rút thi công hoàn thiện 2 dự án tái định cư trong cuối tháng 10 để các hộ dân có thể bốc ô đất tái định cư, bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án. Cùng với đó ký hợp đồng bổ sung thêm nhân lực có kinh nghiệm phục vụ công tác GPMB. Trong quá trình xác minh nguồn gốc đất, xây dựng dự thảo phương án đền bù sẽ huy động cả hệ thống chính trị vào tuyên truyền, vận động, giải thích về các cơ chế chính sách tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với công tác GPMB.

Chủ tịch phường Đông Mai cũng cho biết thêm, sau khi thành phố có quyết định về hệ số giá đất, các dự thảo phương án dở dang cũng đã được phường áp giá và niêm yết công khai. Trên cơ sở kết quả công tác GPMB 9 tháng và tinh thần phong trào thi đua 90 ngày đêm tăng tốc, mặt bằng phục vụ các dự án sẽ có những thay đổi lớn. Để qua đó, khơi thông nguồn lực về đất đai, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế.