Phường Yên Tử: Phấn đấu hoàn thành GPMB Dự án đường sắt tốc độ cao trong tháng 10

Là một trong những địa phương có chiều dài tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long đi qua lớn, phường Yên Tử đang tăng tốc hoàn thành các phương án, phấn đấu hoàn thành GPMB đạt 100% diện tích vào cuối tháng 10/2026.

Khu vực khu An Thái, phường Yên Tử thực hiện GPMB tuyến đường sắt và nhà ga Yên Tử.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long có tổng diện tích cần GPMB trên 194ha, thuộc địa bàn 7 phường của thành phố Quảng Ninh. Trong đó, đoạn qua địa bàn phường Yên Tử phải thực hiện thu hồi 27,62ha và ảnh hưởng tới 244 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác GPMB, phường duy trì tổ chức họp kiểm đếm, rà soát và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 3 lần/tuần, qua đó công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB có nhiều chuyển biến tích cực. Đến hết ngày 30/9, phường Yên Tử đã hoàn thành GPMB được 18,86ha, đạt 68,28% khối lượng.

Hàng chục hộ dân trên địa bàn phường Yên Tử đến ký phương án, nhận tiền GPMB dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, ngày 30/9/2026.

Theo ông Bùi Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử, công tác GPMB chưa đạt được 100% theo kế hoạch đến ngày 30/9/2026 của thành phố vì nhiều nguyên nhân. Trong đó, công tác xác định giá đất bồi thường, hỗ trợ GPMB còn gặp nhiều khó khăn do hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể để áp dụng đối với một số trường hợp đến ngày 1/10/2026 mới có hiệu lực để hoàn thiện phương án bồi thường. Một số trường hợp phức tạp về nguồn gốc đất, hồ sơ pháp lý, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cần thời gian xác minh, bổ sung hồ sơ; một số trường hợp nhà, công trình bị thu hồi một phần còn phải xác định phần công trình còn lại có bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hay không để làm cơ sở thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ...

Ông Bùi Huy Thắng, khu An Thái có hơn 200m2 đất ở nằm trong diện thu hồi đang chờ hoàn thiện phương án đền bù, hỗ trợ để tháo dỡ công trình.

Là một trong số những hộ dân nằm trong diện thu hồi đất phục vụ GPMB cho dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long, gia đình ông Bùi Huy Thắng (khu An Thái, phường Yên Tử) có hơn 200m² đất ở bị ảnh hưởng, trong đó căn nhà gia đình đang sinh sống phải tháo dỡ một phần. Chia sẻ về điều này, ông Thắng cho biết: “Nhờ sự tuyên truyền từ địa phương, người dân đều hiểu và nhất trí với chính sách GPMB. Tôi mong sớm nhận được phương án bồi thường cụ thể để gia đình chủ động tháo dỡ công trình, nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho dự án”.

Công tác GPMB đang được phường Yên Tử tích cực triển khai, góp phần đưa dự án triển khai đảm bảo tiến độ.

Theo đại diện chủ đầu tư dự án, hiện toàn tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hạ Long đã có 3 địa phương hoàn thành công tác GPMB là Tuần Châu, Hà An và Mạo Khê. Còn lại 4 địa phương có tổng diện tích GPMB lớn hiện đã đảm bảo phục vụ các mũi thi công. Ông Đỗ Văn Hiếu, Trưởng Phòng Phát triển dự án, Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed, cho biết sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố và sự chủ động của chính quyền các phường trên địa bàn tuyến đi qua, đã giúp công tác GPMB diễn ra nhanh chóng. Việc nhiều hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng sớm đã tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu bứt tốc thi công theo đúng kế hoạch.

Cán bộ phụ trách công tác GPMB phường Yên Tử hoàn thiện các phương án.

Ông Bùi Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử, khẳng định: Ngay khi các quy định về hệ số điều chỉnh giá đất có hiệu lực, địa phương sẽ hoàn thiện các phương án còn lại để chuyển tới các hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng thời Ban Chỉ đạo GPMB phường đã phân công nhiệm vụ tới các đồng chí lãnh đạo phường trong việc theo dõi, đôn đốc và thực hiện tuyên truyền tới các hộ dân, phấn đấu đến ngày 31/10/2026 hoàn thành GPMB 100% diện tích phục vụ dự án.