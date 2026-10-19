Gỡ nút thắt mặt bằng Cụm công nghiệp Hoành Bồ 1

Thực hiện chỉ đạo của thành phố về tháo gỡ nút thắt mặt bằng cho các dự án động lực, xã Thống Nhất đang tập trung hoàn thiện các phương án bồi thường, hỗ trợ, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng (GPMB) Cụm công nghiệp Hoành Bồ 1, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong năm 2026.

Thi công san nền tại khu vực tiếp giáp với đường dẫn vào nút giao cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

Dự án Cụm công nghiệp Hoành Bồ 1 có tổng diện tích trên 72ha, ảnh hưởng đến 41 hộ dân. Đến nay, xã Thống Nhất đã hoàn thành công tác kiểm đếm, lập dự thảo phương án bồi thường đối với các hộ dân bị ảnh hưởng; thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 15 trường hợp và 31 ngôi mộ nằm trong ranh giới dự án. Địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư hơn 37ha, đạt khoảng 51% tổng diện tích cần GPMB. Diện tích mặt bằng được bàn giao tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật, từng bước bảo đảm tiến độ dự án.

Theo ông Lương Quang Huy, Giám đốc Phát triển dự án, Công ty TNHH Long Đại Thắng, tiến độ GPMB hiện cơ bản đáp ứng kế hoạch triển khai thi công của doanh nghiệp. Để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dự án dự kiến phải đào đắp khoảng 3 triệu m³ đất, đá. Trên phần mặt bằng đã được bàn giao, chủ đầu tư đang huy động 3 mũi thi công đào đắp, đồng thời vận chuyển một phần đất, đá đến bãi chứa tạm để phục vụ thi công khi có đủ mặt bằng.

Việc sớm có mặt bằng sạch có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ triển khai dự án, nhất là trong giai đoạn chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư tổ chức mũi thi công tiếp giáp với đường QL279 ngay sau khi được bàn giao mặt bằng

Để phấn đấu hoàn thành GPMB toàn bộ dự án theo kế hoạch, xã Thống Nhất đang tập trung xử lý những nội dung còn vướng mắc, nhất là hoàn thiện các phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích còn lại.

Một số khó khăn hiện nay liên quan đến việc đối chiếu hồ sơ bồi thường của các hộ dân tại những dự án lân cận; xác minh tình trạng chồng lấn ranh giới và giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp giữa các hàng thừa kế. Cùng với việc hoàn thiện hồ sơ, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện GPMB, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Ông Trần Văn Cương, phụ trách lĩnh vực GPMB, Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Thống Nhất, cho biết: Thực hiện đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026” do thành phố phát động, xã Thống Nhất xác định GPMB các dự án là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đối với khoảng 50% diện tích còn lại của Cụm công nghiệp Hoành Bồ 1, địa phương phấn đấu hoàn thiện các phương án bồi thường, hỗ trợ trong tháng 10 và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 31/12/2026.

Với tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng, Cụm công nghiệp Hoành Bồ 1 dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2028. Dự án được kỳ vọng tạo thêm không gian phát triển sản xuất, đồng thời đáp ứng nhu cầu sắp xếp, di dời các cơ sở sản xuất trên địa bàn Thống Nhất và khu vực lân cận vào khu vực sản xuất tập trung, bảo đảm an toàn, văn minh và thân thiện với môi trường.

Việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về GPMB, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng không chỉ tạo điều kiện để chủ đầu tư tăng tốc triển khai dự án, mà còn góp phần sớm đưa quỹ đất sản xuất tập trung vào khai thác, mở rộng không gian phát triển công nghiệp trên địa bàn.