Quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng KCN Sông Khoai cuối năm 2026

Chiều 19/10, đồng chí Đinh Hữu Thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy có buổi làm việc với Đảng ủy phường Hiệp Hòa về tiến độ triển khai công tác GPMB Khu Công nghiệp (KCN) Sông Khoai. Cùng làm việc có đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng KCN Sông Khoai, do Công ty CP Đô thị Amata Hạ Long làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 714 ha, được chia thành 5 giai đoạn theo tiến độ đầu tư của Dự án.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Đến nay dự án này đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được trên 80% diện tích. Diện tích còn phải thực hiện GPMB khoảng 183 ha, với 785 hồ sơ cần phải thực hiện.

Mặc dù đã nỗ lực, cố gắng tháo gỡ khó khăn vướng mắc, để đẩy nhanh tiến độ GPMB, tuy nhiên, hiện khối lượng công việc còn lại là rất lớn



Lãnh đạo phường Hiệp Hòa, cũng như các sở, ngành liên quan tập trung làm rõ tiến độ GPMB của dự án. Trong đó nêu rõ những diện tích chưa triển khai công tác GPMB, nguyên nhân chậm GPMB, những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng... với quyết tâm thực hiện dứt điểm công tác GPMB KCN Sông Khoai trong năm 2026.

Sau khi kiểm tra thực địa tại dự án và làm việc với Đảng ủy phường, cũng như các sở, ngành liên quan, phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, đồng chí Đinh Hữu Thành, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ ghi nhận, đánh giá cao sự nhanh nhạy, vào cuộc tích cực của Đảng ủy, Ban Chỉ đạo GPMB phường Hiệp Hòa trong thời gian qua; nhất là khi 9 tháng đầu năm 2026, tiến độ GPMB trong KCN đã được đẩy nhanh với nhiều phương án chi trả kinh phí, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Từ 11 dự án trọng điểm, đến nay, địa phương đã hoàn thành công tác GPMB được 9/11 dự án, chỉ còn lại 2 dự án là dự án KCN Sông Khoai và Dự án đường dây 220KV Yên Hưng - Nam Hòa.

Tuy nhiên khối lượng công việc còn lại là rất lớn, với gần 200ha diện tích liên quan đến 785 hồ sơ phải xử lý. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm mà Thành ủy và UBND Thành phố hết sức quan tâm trong công tác GPMB đối với Dự án xây dựng hạ tầng KCN Sông Khoai. Đồng chí nhấn mạnh; bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, từ nay đến hết năm 2026 Dự án hạ tầng KCN Sông Khoai phải hoàn thành công tác GPMB.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Để đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu từ nay đến hết năm 2026, Hiệp Hòa cần nỗ lực hoàn thành 3 chỉ tiêu lớn là: hoàn thành chỉ tiêu làm sạch dữ liệu đất đai; chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn và hoàn thành dứt điểm công tác GPMB dự án xây dựng hạ tầng KCN Sông Khoai.

Đây là nhiệm vụ lớn và rất nặng nề, đồng chí yêu cầu Hiệp Hòa phải tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong từng nhiệm vụ, công việc được giao. Trong đó chỉ tiêu làm sạch dữ liệu về đất đai, và chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, cần thực hiện xong trong tháng 10/2026.

Về tiến độ công tác GPMB dự án KCN Sông Khoai, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy phường Hiệp Hòa tiếp tục đổi mới tư duy, tiếp tục trăn trở, để tìm ra cách làm hiệu quả nhất, quyết tâm đến hết năm 2026, Hiệp Hòa hoàn thành công tác GPMB KCN Sông Khoai.

Đồng chí nhấn mạnh: Hiệp Hòa hoàn thành công tác GPMB KCN Sông Khoai, chính là kết quả của việc học Bác gắn với kết quả và nêu gương gắn với sản phẩm được giao. Từ cách làm này, đồng chí đề nghị Đảng ủy phường Hiệp Hòa áp dụng với đảng viên nơi cư trú, nhất là những đảng viên, gia đình đảng viên có đất nằm trong diện GPMB, nêu gương và chấp hành những chủ trương, chính sách, nơi đảng viên cư trú để công tác GPMB mới đạt tiến độ đề ra.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đối với những công chức, viên chức mới được bổ sung, hỗ trợ cho phường Hiệp Hòa trong công tác GPMB, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu cần xác định rõ nhiệm vụ công việc được giao; bắt tay vào việc ngay. Để công việc rõ kết quả, đồng chí đề nghị người đứng đầu phường Hiệp Hòa phải bố trí, giao việc rõ ràng thì mới có kết quả để đánh giá.

Đối với những vướng mắc, khó khăn do thay đổi chính sách, do cơ chế…, đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan kịp thời phối hợp cùng với phường Hiệp Hòa để tháo gỡ đến cùng những vướng mắc liên quan đến các phương án GPMB trong KCN.