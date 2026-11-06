Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy dự lễ trao Huy hiệu Đảng tại phường Cửa Ông

Chiều 6/11, Đảng ủy phường Cửa Ông tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và trao Quyết định kết nạp đảng viên đợt 7/11/2026. Dự buổi lễ có đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Tại buổi lễ, Đảng ủy phường Cửa Ông đã công bố quyết định tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy cho 77 đảng viên. Trong đó, có 6 đồng chí được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí được trao Huy hiệu 55 năm, 50 năm tuổi Đảng; 13 đồng chí được trao Huy hiệu 45 năm; 18 đồng chí được trao Huy hiệu 40 năm; 18 đồng chí được trao Huy hiệu 35 năm và 19 đồng chí được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, chúc mừng các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân, gia đình và Đảng bộ phường Cửa Ông.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng; đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến bền bỉ của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào sự phát triển của địa phương, quan tâm giáo dục, dìu dắt thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ.

Đối với Đảng bộ phường Cửa Ông, cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy phường Cửa Ông trao quyết định kết nạp Đảng cho 19 quần chúng ưu tú thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc.

Nhân dịp này, Đảng ủy phường Cửa Ông đã trao Quyết định kết nạp Đảng cho 19 quần chúng ưu tú thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc. Đây là những nhân tố tích cực được các tổ chức đảng quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện, bổ sung nguồn lực trẻ cho Đảng bộ phường.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và kết nạp đảng viên mới là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; tạo động lực để các tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.