Phường Móng Cái 3: Khởi công xây dựng nhà máy chế biến, bảo quản thực phẩm xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

Chiều 16/11, UBND phường Móng Cái 3 phối hợp cùng Công ty TNHH Một thành viên Mai Hà tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà máy chế biến, bảo quản thực phẩm xuất khẩu và tiêu thụ nội địa trên địa bàn phường Móng Cái 3.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng.

Dự án xây dựng nhà máy chế biến, bảo quản thực phẩm xuất khẩu và tiêu thụ nội địa trên địa bàn phường Móng Cái 3 do Công ty TNHH Một thành viên Mai Hà làm chủ đầu tư, được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 357/QĐ-BQLKKT ngày 8/8/2025. Dự án có diện tích khoảng 13.509,76m², tổng vốn đầu tư 52 tỷ đồng từ 100% vốn góp của nhà đầu tư. Mục tiêu của dự án là thu mua, chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản với tổng công suất dự kiến đạt 7.560 tấn sản phẩm/năm, thời hạn hoạt động 50 năm. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành thi công, đưa công trình vào vận hành trong tháng 3/2027.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ.

Dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm thủy hải sản địa phương, mở rộng chuỗi giá trị chế biến xuất khẩu và phục vụ thị trường nội địa; đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của phường theo hướng công nghiệp - thương mại - dịch vụ hiện đại. Cùng với đó, nhà máy đi vào hoạt động sẽ giải quyết thêm nhiều việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương và các khu vực lân cận, tạo đầu ra bền vững cho bà con ngư dân và các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn; góp phần đảm bảo củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn biên giới, cửa khẩu chiến lược.

Lễ khởi công là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án; góp phần hiện thực hóa mục tiêu thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng kinh tế biển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững trên địa bàn phường Móng Cái 3 nói riêng, thành phố Quảng Ninh nói chung.