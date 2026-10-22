Tăng tốc trên những công trường giao thông trọng điểm

Hưởng ứng đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, trên công trường các công trình giao thông trọng điểm, chủ đầu tư, nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Từ đường ven sông, đường nối KCN Amata đến các tuyến QL279, QL4B, mỗi công trình đều đặt ra yêu cầu cấp thiết về tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu thi công dự án đường ven sông giai đoạn 1 (đoạn nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338) đang đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026.

Những ngày này, trên công trường thi công đường ven sông giai đoạn 1 (đoạn nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338), không khí thi công diễn ra khẩn trương. Sau gần 5 năm triển khai với nhiều khó khăn về mặt bằng, xử lý nền đất yếu và nguồn vật liệu, dự án đang bước vào giai đoạn nước rút với quyết tâm hoàn thành trong năm 2026.

Dự án có chiều dài 11,42km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 15m, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 2.100 tỷ đồng. Để hưởng ứng đợt thi đua của thành phố, chủ đầu tư và nhà thầu đã rà soát chi tiết khối lượng còn lại của từng gói thầu, xây dựng tiến độ thi công theo tuần, xác định rõ các hạng mục trên đường găng để ưu tiên nguồn lực.

Trên cơ sở mặt bằng đã có, các nhà thầu tổ chức thi công đồng loạt, bổ sung máy móc, nhân lực, tăng ca, tăng kíp tại những vị trí đủ điều kiện; đồng thời chủ động nguồn đất đắp, vật liệu xây dựng, thiết bị và nhân lực dự phòng, hạn chế tối đa thời gian gián đoạn giữa các hạng mục. Công tác kiểm tra, nghiệm thu từng phần việc cũng được thực hiện thường xuyên để kịp thời xử lý sai sót, không dồn khối lượng vào cuối kỳ.

Tương tự, Dự án đường ven sông giai đoạn từ đường tỉnh 338 đến khu vực Đông Triều dài hơn 40km có ý nghĩa lớn trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây, tăng cường kết nối giữa các đô thị, KCN và hệ thống cao tốc hiện hữu.

Để tăng tốc trong những tháng cuối năm, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu rà soát toàn bộ phạm vi còn vướng mắc, phân loại rõ nguyên nhân và xác định thời hạn giải quyết đối với từng vị trí. Trên toàn tuyến, nhà thầu bố trí nhiều mũi thi công độc lập, ưu tiên các hạng mục có thể hoàn thành sớm, đồng thời tăng cường điều phối máy móc, vật liệu giữa các gói thầu để tránh tình trạng nơi thiếu, nơi thừa nguồn lực.

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm, Công ty CP Công trình 207 thi công cải tạo, nâng cấp QL4B đã bố trí 6 mũi thi công, tập trung đào mái taluy, đào đắp nền đường.

Đặc thù tuyến đi qua nhiều địa bàn đòi hỏi công tác điều hành phải thống nhất, vì thế chủ đầu tư đã tăng cường kiểm tra hiện trường, tổ chức giao ban tiến độ định kỳ, gắn trách nhiệm của từng nhà thầu với khối lượng thực hiện và thời hạn hoàn thành. Việc thi công các hạng mục cầu, nền đường, hệ thống thoát nước và công trình phụ trợ được tính toán đồng bộ, tránh tình trạng một hạng mục chậm làm ảnh hưởng đến toàn tuyến.

Tại Dự án cải tạo, nâng cấp QL279, không khí thi công đang rất tích cực, nhiều giải pháp thi công phù hợp được áp dụng. Các nhà thầu đã ưu tiên nhân lực, phương tiện bố trí vào các vị trí có khối lượng như xử lý nền đường, taluy và công trình cầu lớn, cần tổ chức thi công cuốn chiếu, hoàn thành đến đâu nghiệm thu đến đó, tạo mặt bằng cho các công đoạn tiếp theo. Khi hoàn thành, tuyến đường góp phần tăng cường kết nối giữa cao tốc Hạ Long - Vân Đồn với khu vực Quang Hanh và các địa bàn lân cận, giảm áp lực cho QL18, tạo thuận lợi cho giao thông và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Ở khu vực miền Đông, Dự án cải tạo, nâng cấp QL4B cũng đang được tập trung đẩy nhanh thi công. Tuyến đường qua địa bàn Quảng Ninh dài gần 23km, tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, điểm đầu tại ranh giới với tỉnh Lạng Sơn trên địa bàn xã Điền Xá, điểm cuối tại nút giao cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, thuộc xã Tiên Yên.

Hưởng ứng đợt thi đua, Công ty CP Công trình 207 đã bố trí 6 mũi thi công, tập trung đào mái taluy, đào đắp nền đường và huy động thiết bị theo yêu cầu hợp đồng. Các đơn vị dự kiến tiếp tục triển khai đồng loạt các hạng mục cống thoát nước, cầu và kè, phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần đào, đắp nền đường trong năm 2026…

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13%. Trong bối cảnh thời gian của năm còn lại không nhiều, việc tăng tốc các công trình giao thông trọng điểm sẽ góp phần đưa nguồn vốn đầu tư công vào thực tiễn, tạo thêm khối lượng cho ngành xây dựng, vật liệu và vận tải, đồng thời nâng cao năng lực kết nối giữa các KCN, đô thị và trung tâm kinh tế.

Có thể thấy, không khí thi đua 90 ngày đêm đang được đẩy mạnh trên các công trường, điều này đang tạo nền tảng hạ tầng cho Quảng Ninh mở rộng không gian phát triển, nâng cao sức hút đầu tư và duy trì đà tăng trưởng trong những năm tiếp theo.