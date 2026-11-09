Quốc hội phê duyệt phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027

Tại Nghị quyết này, Quốc hội quyết nghị, tổng số thu ngân sách trung ương là 1.775.593 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương là 2.364.411 tỷ đồng. Trong đó, dự toán 408.747 tỷ đồng để bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương, dự toán 311.363 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Đồng thời, dự toán 30 nghìn tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế-xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán; giao Chính phủ chủ động điều hành nhằm hạn chế ảnh hưởng tới các nhiệm vụ chi đã được dự toán và bảo đảm an toàn tài chính.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng bố trí dự toán chi thường xuyên lĩnh vực các hoạt động kinh tế tương ứng với nguồn thu xử phạt hành chính trật tự an toàn giao thông đường bộ đã thực nộp ngân sách nhà nước năm 2025.

Cụ thể, Bộ Công an được bố trí 5.752,6 tỷ đồng (tương ứng 85%); bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương 1.015,1 tỷ đồng (tương ứng 15%) để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Đối với phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô, sau khi trừ chi phí tổ chức thu, toàn bộ nguồn thu được nộp ngân sách trung ương. Hơn 5,2 nghìn tỷ đồng (tương ứng 35% số thu) được bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ thuộc phạm vi quản lý; hơn 5,9 nghìn tỷ đồng từ 65% số thu còn lại được bố trí để thực hiện công tác quản lý, bảo trì quốc lộ đã phân cấp cho địa phương.

Về tổ chức thực hiện, Quốc hội giao Chính phủ phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương, từng địa phương theo quy định. Việc phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước phải bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật.

Trong đó, ưu tiên bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án đầu tư công đặc biệt, dự án đầu tư công khẩn cấp, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia; các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được bố trí đủ vốn; chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và các nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương sau khi được giao kế hoạch đầu tư công năm 2027 phải rà soát, bảo đảm phân bổ chi tiết cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; đồng thời hạn chế xây dựng trụ sở, đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội đối với các dự án đầu tư công.

Cùng với đó, chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát, phân bổ chi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm không trùng lặp, đáp ứng yêu cầu theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và đặc thù an ninh, quốc phòng theo quy định.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được giao quyết định phân bổ dự toán chi ngân sách trung ương chưa phân bổ chi tiết; chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các điều kiện, thủ tục cần thiết làm cơ sở quyết định bổ sung kinh phí cho các bộ, cơ quan trung ương và hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương từ nguồn dự toán chi ngân sách trung ương chưa phân bổ chi tiết hơn 458 nghìn tỷ đồng.