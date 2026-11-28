Ban Văn hoá – Xã hội HĐND thành phố thẩm tra dự thảo nghị quyết

Sáng 28/11, Ban Văn hoá – Xã hội HĐND thành phố đã họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ hai (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026) của HĐND thành phố khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Văn hoá – Xã hội HĐND thành phố đã thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 lĩnh vực văn hoá – xã hội; dự thảo nghị quyết đề nghị bãi bỏ các nghị quyết của HĐND thành phố đối với các nội dung của Nghị quyết 42/2024/NQ-HĐND về một số biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 Yagi, Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2023-2025, Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND quy định mức ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và Nghị quyết 88/2022/NQ- HĐND ban hành giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do thành phố Quảng Ninh quản lý, Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND quy định quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và mua sắm hàng hoá, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của thành phố và Nghị quyết 55/2025/NQ-HĐND quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành phố Quảng Ninh trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện và thi đấu.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại cuộc họp.

Cùng với đó, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND thành phố đã thẩm tra dự thảo nghị quyết về quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do thành phố quản lý; dự thảo nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các sở, ban, ngành đã giải trình, báo cáo, trao đổi làm rõ một số ý kiến tham gia của thành viên ban.

Lãnh đạo Ban Văn hoá – Xã hội HĐND thành phố đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia; rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng các tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng quy định, chất lượng và tiến độ để trình tại kỳ họp thứ hai (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026) của HĐND thành phố khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031.