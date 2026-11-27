Bộ CHQS TP Quảng Ninh hoàn thành nội dung thực binh trong diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp

Chiều 27/11, tại thao trường 493, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh tổ chức thực binh bắn đạn hơi với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh vận động tập kích”. Đây là nội dung trong cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp trên bản đồ có một phần thực binh do Bộ Quốc phòng chỉ đạo. Dự buổi thực binh có Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh.

Theo tình huống giả định, Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 244 được giao nhiệm vụ tổ chức chiến đấu vận động tập kích. Trong quá trình thực hành, người chỉ huy các cấp đã chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá đúng thời cơ, kịp thời giao nhiệm vụ, tổ chức cơ động lực lượng, triển khai đội hình và thực hành các nội dung chiến đấu theo kế hoạch.

Khẩu đội súng máy phòng không 12,7 mm thực hành bắn chiến đấu trong diễn tập.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, các bộ phận đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong từng giai đoạn, từ triển khai đội hình, sử dụng hỏa lực, tổ chức vận động tiến công đến xử trí các tình huống phát sinh. Cùng với đó, các lực lượng hậu cần, kỹ thuật, quân y và cán bộ chính trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm, cứu chữa thương binh, động viên bộ đội, góp phần duy trì sức chiến đấu của đơn vị trong quá trình diễn tập.

Các tình huống được xây dựng liên hoàn, sát thực tế, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, khả năng xử trí tình huống và phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng.

Sau gần một giờ thực hành, cuộc diễn tập thực binh hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị.

Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3, và Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ diễn tập.

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ tổ chức, chỉ huy, khả năng tham mưu, điều hành và hiệp đồng chiến đấu của cán bộ các cấp; đồng thời rèn luyện bản lĩnh, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được huấn luyện vào thực tiễn chiến đấu. Qua đó, làm cơ sở để Trung đoàn 244 tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.