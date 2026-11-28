Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết

Chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố, ngày 28/11, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, phát biểu tại cuộc họp.

Ban Kinh tế - Ngân sách thành phố đã thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, như: Dự thảo Nghị quyết đề nghị bãi bỏ các nghị quyết của HĐND thành phố thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách; Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 204/2015/NQ-HĐND (ngày 15/7/2015) của HĐND thành phố về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C; Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, chi tiếp khách trong nước của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố; Dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu thuộc thẩm quyền HĐND thành phố theo Luật Phí và lệ phí.

Cùng với đó là các nội dung: Dự thảo Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030; Báo cáo tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027...

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, đại biểu cơ bản thống nhất các tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Để đảm bảo chất lượng các tờ trình, các đại biểu cũng đề nghị đơn vị soạn thảo giải trình, làm rõ một số nội dung, như: Đánh giá sự cần thiết ban hành nghị quyết; xem xét các yếu tố cụ thể, tính hiệu quả khi triển khai thực tế; rà soát kỹ các đối tượng thụ hưởng chính sách; đảm bảo tính cân đối và hợp lý của các nguồn thu…

Đại diện các sở, ngành giải trình, báo cáo, trao đổi làm rõ một số ý kiến tham gia của thành viên ban.

Thống nhất nội dung cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu dự họp; bổ sung, hoàn chỉnh tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết để chuẩn bị trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp thứ 2 của HĐND thành, đảm bảo các chính sách được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.