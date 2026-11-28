Ban Pháp chế HĐND thành phố thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế

Sáng 28/11, Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự cuộc họp có các đồng chí: Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Pháp chế tiến hành thẩm tra các dự thảo nghị quyết liên quan đến việc bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; quy định tiêu chí thành lập đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên đội dân phòng trên địa bàn thành phố; chính sách hỗ trợ đối với người giám định tư pháp.

Đại diện Công an thành phố trình bày tờ trình.

Bên cạnh đó, các đại biểu xem xét dự thảo nghị quyết về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cán bộ, công chức cấp xã; tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2027. Ban cũng thẩm tra các dự thảo nghị quyết về bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND thành phố liên quan đến chính sách hỗ trợ đối với viên chức, cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; bãi bỏ quy định về tặng danh hiệu “Công dân Quảng Ninh ưu tú”.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết và tính khả thi của các dự thảo nghị quyết; đồng thời quan tâm đến phạm vi, đối tượng áp dụng, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Đối với các báo cáo của UBND thành phố, các ý kiến đề nghị đánh giá sát tình hình thực tế, làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phân tích những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý nhà nước, công tác phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân. Qua đó, đề xuất các giải pháp cụ thể, có trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2027.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Ban Pháp chế đề nghị UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các đại biểu; tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung các dự thảo nghị quyết, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, đúng quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đối với các báo cáo, cần bổ sung, làm rõ những vấn đề được Ban lưu ý, bảo đảm đánh giá toàn diện, khách quan, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Ban Pháp chế sẽ hoàn thiện các báo cáo thẩm tra, trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp.