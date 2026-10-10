Ronaldo trở lại sau bất đồng với tuyển Bồ Đào Nha, ghi bàn giúp Al-Nassr giành chiến thắng

Ngày 9/10 giờ địa phương (rạng sáng 10/10 giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo trở lại thi đấu cấp câu lạc bộ sau đợt tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha gây tranh cãi, ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của Al-Nassr trước Diriyah ở vòng 8 Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo ghi bàn thứ 980 trong sự nghiệp. Ảnh: AP

Chiến thắng giúp Al-Nassr, nhà đương kim vô địch, có cùng điểm số với đội đầu bảng Al-Qadsiah sau vòng đấu thứ 8, nhưng vẫn xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại.

Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua, Ronaldo, 41 tuổi, đã rời đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh hiện có 146 bàn thắng sau 234 lần khoác áo đội tuyển.

Trong thông điệp dài đăng hôm 6/10, Ronaldo cho biết huấn luyện viên Jorge Jesus đã không giữ đúng lời hứa về việc khi nào sẽ bố trí anh thi đấu tại Nations League.

Ronaldo từng cùng Al-Nassr giành chức vô địch Saudi Pro League hồi tháng 5 dưới sự dẫn dắt của ông Jesus. Trong trận với đấu Diriyah ở vòng 8 Saudi Pro League, tiền đạo người Bồ Đào Nha mở tỷ số ở giữa hiệp một.

Cú sút từ ngoài vòng cấm của Kingsley Coman bị thủ môn Waleed Abdullah cản phá, nhưng Ronaldo nhanh chóng băng vào đá bồi ở cự ly gần, ghi bàn thứ 980 trong sự nghiệp.

Samu Costa nâng tỷ số lên 2-0 cho Al-Nassr, đội hiện do cựu huấn luyện viên Tottenham Hotspur Ange Postecoglou dẫn dắt, ngay trước giờ nghỉ. Coman ấn định chiến thắng khi trận đấu còn 13 phút.

Trước đó, Al-Qadsiah thắng đậm Al-Kholood 5-0. Tuyển thủ Hà Lan Tijjani Reijnders mở tỷ số, trong khi Mateo Retegui của Italy và Julián Quiñones của Mexico cũng ghi bàn.