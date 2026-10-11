LĐBĐ Bồ Đào Nha đình chỉ thi đấu Ronaldo

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã đình chỉ Cristiano Ronaldo và khởi động thủ tục kỷ luật đối với cầu thủ này sau khi anh tự ý rời đội tuyển.

Cầu thủ Cristiano Ronaldo. Ảnh: AP

Trong thông báo ngày 10/10, Hội đồng Kỷ luật FPF cho biết vụ việc đã được chuyển đến Ủy ban điều tra kỷ luật của FPF. Kết quả điều tra sẽ được giữ bí mật cho đến khi có kết luận cuối cùng.

Ronaldo, 41 tuổi, không được ra sân trong trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 tại Oslo. Sau đó, anh rời trại tập trung khi HLV Jesus cho biết anh sẽ không đá chính trong trận gặp Đan Mạch. Bồ Đào Nha sau đó thắng Đan Mạch 4-2 tại Copenhagen.

Theo Ronaldo, mâu thuẫn bắt nguồn từ việc HLV Jesus không thực hiện những cam kết liên quan đến thời gian thi đấu của anh. Ronaldo cho biết hai bên từng thống nhất kế hoạch sử dụng anh và HLV Jesus sẽ công khai giải thích vấn đề trong một cuộc họp báo. Tuy nhiên, HLV Jesus sau đó không thực hiện đúng cam kết, khiến niềm tin giữa hai bên bị ảnh hưởng. Đây là lần thứ hai anh cho rằng HLV phá vỡ lời hứa, và anh quyết định rời đội thay vì chờ đợi một lần thất hứa khác.

Siêu sao người Bồ Đào Nha cho biết anh dự đoán sẽ bị đình chỉ theo quy định của liên đoàn, nhưng đồng thời hứa với người hâm mộ rằng “chúng ta sẽ có một hoặc nhiều trận đấu chia tay”.

Ronaldo có thể đối mặt với án phạt nghiêm khắc vì rời nơi tập trung của đội tuyển. Theo quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, cầu thủ “rời khỏi hoặc không có mặt” tại các buổi tập, trận đấu hay hoạt động của đội tuyển mà không có lý do chính đáng có thể bị đình chỉ từ 1-6 tháng, ngoài khoản tiền phạt.

Ronaldo đã thông báo với liên đoàn về việc rời đội tuyển, nhưng chưa rõ việc rời đi này có được xem là có lý do chính đáng theo quy định hay không.

“Tôi đã xin lỗi, nhưng tôi hiểu rằng hành động phải đi kèm với hậu quả. Bất kỳ ai trong bóng đá cũng biết rằng, bất kể vị thế của mỗi người ra sao, các quy định đều áp dụng như nhau với tất cả”, Ronaldo viết trong thông điệp đăng trong tuần này.