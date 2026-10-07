Ronaldo vẫn sẵn sàng khoác áo tuyển Bồ Đào Nha sau khi rời đội

Trong tuyên bố dài được truyền thông Bồ Đào Nha đăng tải ngày 6/10 (giờ địa phương), Cristiano Ronaldo khẳng định anh vẫn sẵn sàng thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha, dù vừa rời trại tập trung của đội.

Cristiano Ronaldo, cầu thủ đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: AP.

Cristiano Ronaldo cho biết anh rời đội sau khi HLV Jorge Jesus không thực hiện đúng thỏa thuận về thời gian thi đấu của anh trong loạt trận Nations League gần đây. Tuy nhiên, tiền đạo 41 tuổi thừa nhận việc rời đội là sai, đồng thời xin lỗi người hâm mộ và các đồng đội. Ronaldo cũng cho biết anh sẵn sàng chấp hành án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha.

“Tôi chưa có ý định giã từ đội tuyển và sẽ tiếp tục thi đấu nếu đủ thể lực và duy trì phong độ trong màu áo CLB Al-Nassr. Tôi sẽ chấp hành án phạt, nếu có, tôi vẫn sẵn sàng trở lại đội tuyển để thi đấu và giành chiến thắng cùng các đồng đội”, Ronaldo khẳng định.

Ronaldo không được ra sân trong trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 tại Oslo. Sau đó, anh rời trại tập trung khi HLV Jesus cho biết anh sẽ không đá chính trong trận gặp Đan Mạch. Bồ Đào Nha sau đó thắng Đan Mạch 4-2 tại Copenhagen.

Theo quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, cầu thủ “rời khỏi hoặc không có mặt” tại các buổi tập, trận đấu hay hoạt động của đội tuyển mà không có lý do chính đáng có thể bị đình chỉ từ 1-6 tháng, ngoài khoản tiền phạt.

Ronaldo cho biết anh đã thông báo với liên đoàn về quyết định rời đội, song thừa nhận chưa rõ hành động này có được xem là có lý do chính đáng theo quy định hay không.

“Tôi không nên rời đội. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi. Một lần nữa, tôi xin lỗi người hâm mộ Bồ Đào Nha”, Ronaldo nói, đồng thời cho rằng anh không nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ vì là đội trưởng và đây có thể được xem là tình tiết tăng nặng.

Theo Ronaldo, mâu thuẫn bắt nguồn từ việc HLV Jesus không thực hiện những cam kết liên quan đến thời gian thi đấu của anh. Ronaldo cho biết hai bên từng thống nhất kế hoạch sử dụng anh và HLV Jesus sẽ công khai giải thích vấn đề trong một cuộc họp báo. Theo Ronaldo, HLV Jesus sau đó không thực hiện đúng cam kết, khiến niềm tin giữa hai bên bị ảnh hưởng. Đây là lần thứ hai anh cho rằng HLV phá vỡ lời hứa, và anh quyết định rời đội thay vì chờ đợi một lần thất hứa khác.

Trước đó, HLV Jesus và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença đều giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ việc, gọi đây là một “hiểu lầm”. Sau chiến thắng trước Na Uy, cả hai cho biết Ronaldo có thể trở lại đội tuyển bất cứ khi nào anh muốn.

Ronaldo cho biết sau World Cup, anh từng chuẩn bị một bức thư chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng sau đó thay đổi quyết định theo đề nghị của liên đoàn. Anh khẳng định trong gần 25 năm sự nghiệp thi đấu bóng đá, mình chưa bao giờ can thiệp vào các quyết định chuyên môn hay chiến thuật của bất kỳ HLV nào. Ronaldo cũng nhấn mạnh anh coi trọng sự thẳng thắn trong các mối quan hệ. Nếu ban huấn luyện không còn muốn anh ở đội tuyển, anh cho rằng họ chỉ cần nói thẳng và hai bên hoàn toàn có thể chia tay trong êm đẹp.