Sạt lở tại khu vực trạm thu phí BOT đường tỉnh 155, giao thông qua cầu Móng Sến bị ảnh hưởng

Khoảng 9 giờ 20 phút sáng ngày 04/8, tại Km12+600 đường tỉnh 155, đoạn qua thôn Trung Chải, xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai tiếp tục xảy ra sạt lở taluy dương tại khu vực Trạm thu phí BOT, đoạn dẫn lên cầu Móng Sến, kết nối với Quốc lộ 4D.

Hiện trường sạt lở tại khu vực Trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 4D, đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt bằng, gây ảnh hưởng giao thông.

Theo ghi nhận ban đầu, đất đá từ taluy dương tràn xuống khu vực trạm, gây ảnh hưởng đến mặt bằng và hoạt động giao thông qua khu vực. Hiện khối lượng sạt lở chưa được thống kê cụ thể do đất đá vẫn có dấu hiệu dịch chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để khoanh vùng nguy hiểm, đặt biển cảnh báo, phân luồng hướng dẫn phương tiện nhằm bảo đảm an toàn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 và các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để khoanh vùng nguy hiểm, đặt biển cảnh báo, tạm thời các phương tiện không qua khu vực trạm thu phí BOT nhằm bảo đảm an toàn; đồng thời phối hợp với hạt quản lý đường bộ, phân luồng hướng dẫn cho các phương tiện di chuyển theo đường Quốc lộ 4D cũ.