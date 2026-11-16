Sự kiện trong tuần

Từ ngày 16/11-22/11/2026, dự kiến trên địa bàn thành phố Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 16/11:

Họp tiếp công dân định kỳ tháng 11/2026.

Họp nghe và cho ý kiến việc hồ sơ Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức tối đa, tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất trên địa bàn TP Quảng Ninh.

Họp nghe báo cáo tình hình hoạt động, khó khăn vướng mắc Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh (phường Hoàng Quế).

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã năm 2026.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Cửa Ông (1976-2026).

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THPT Thống Nhất (2006-2026).

- Thứ Ba, ngày 17/11:

Hội nghị gặp mặt nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc năm học 2025-2026.

Đoàn đại biểu lớp Bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào đến tham quan, khảo sát thực tế tại TP Quảng Ninh.

Đại hội Hội nữ Doanh nhân TP Quảng Ninh lần thứ hai, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lễ tổng kết, trao giải các cuộc thi chào mừng thành lập TP Quảng Ninh; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Khai mạc "Không gian Văn hóa - Ký ức thợ mỏ Hà Lầm" (phường Hà Lầm).

- Thứ Tư, ngày 18/11:

Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy.

Khai mạc Trại sáng tác tổng hợp và công bố "Tuyển tập Âm nhạc Quảng Ninh" năm 2026.

- Thứ Năm, ngày 19/11:

Hội nghị biểu dương các mô hình tiêu biểu của MTTQ, đoàn thể; mô hình "Dân vận khéo", "Điển hình về thực hiện dân chủ ở cơ sở" góp phần xây dựng TP Quảng Ninh giàu đẹp - văn minh - nghĩa tình, năm 2026.

- Thứ Sáu, ngày 20/11:

Hội nghị tập huấn, đánh giá việc triển khai các quy định mới về quản lý kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026 (phường Bãi Cháy).

Chương trình nghệ thuật đặc biệt quảng bá giá trị di sản văn hóa thế giới Yên Tử (Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử).

- Thứ Bảy, ngày 21/11:

Công diễn các tiết mục xuất sắc tại Liên hoan tiếng hát khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh” cấp đặc khu và cấp cụm năm 2026 (đặc khu Vân Đồn).

- Chủ nhật, ngày 22/11:

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 (Quảng trường 30/10, phường Hạ Long).