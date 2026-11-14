Phường Quang Hanh ra mắt Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Sán Dìu

Ngày 14/11, UBND phường Quang Hanh tổ chức lễ ra mắt Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Sán Dìu. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trên địa bàn phường.

Các đại biểu cắt băng tại lễ ra mắt Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Sán Dìu.

Đặt tại khu phố 3, công trình là không gian lưu giữ, trưng bày các hiện vật, tư liệu về đời sống văn hóa, phong tục, tập quán và truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Dìu trên địa bàn phường Quang Hanh. Đây cũng là nơi các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh hoạt và truyền dạy hát Soọng cô, nơi giao lưu văn hóa cộng đồng và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Hoạt động trải nghiệm làm bánh bạc đầu, món truyền thống của người Sán Dìu.

Tại lễ ra mắt, các đại biểu và đông đảo người dân trong phường đã tham gia nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như trình diễn, truyền dạy hát Soọng cô; giới thiệu, trải nghiệm chế biến và thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào Sán Dìu như bánh bạc đầu, bánh lồng gà, bánh tài lồng ệp, bánh chưng gù; giao lưu, tham gia các trò chơi dân gian như ném còn, kéo co, đẩy gậy, đập niêu...

Hoạt động giao lưu trò chơi dân gian thu hút nhiều người dân tham gia.