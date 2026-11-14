Trường THPT Minh Hà kỷ niệm 60 năm thành lập

Sáng 14/11, Trường THPT Minh Hà tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1966-2026). Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh; đại diện các sở, ngành, địa phương cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Minh Hà (1966-2026).

Được thành lập năm 1966, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, thầy và trò nhà trường vượt qua nhiều khó khăn, duy trì và phát triển sự nghiệp dạy học. Năm học 1967-1968, trường chính thức mang tên Trường Phổ thông cấp III Minh Hà, theo bí danh của Anh hùng liệt sĩ Đỗ Thị Sinh, người từng hoạt động cách mạng tại vùng đất này. Trong 60 năm qua, các thế hệ thầy và trò luôn phát huy truyền thống hiếu học, nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục. Hơn 13.000 học sinh trưởng thành từ mái trường đã có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay, trường có cơ sở vật chất khang trang, chất lượng giáo dục ổn định trong nhóm 10 trường THPT dẫn đầu thành phố.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, ghi nhận, biểu dương những thành tích của các thế hệ thầy và trò nhà trường trong 60 năm qua. Trên tinh thần thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh giáo dục STEM, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Đồng thời, nhà trường xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; cụ thể hóa lộ trình phấn đấu trở thành một trong 5 trường THPT dẫn đầu thành phố vào năm 2045. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực, phối hợp với ngành Giáo dục và nhà trường rà soát, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, tạo môi trường thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Trường THPT Minh Hà và 3 cá nhân.

Nhân dịp này, Trường THPT Minh Hà và 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì những thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo.