Trường THPT Hải Đảo kỷ niệm 60 năm thành lập (1966-2026)

Ngày 14/11, Trường THPT Hải Đảo (đặc khu Vân Đồn) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1966-2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường cùng ôn lại truyền thống, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo và khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tặng hoa chúc mừng thầy trò Trường THPT Hải Đảo.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn; Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, cùng nguyên lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ.

Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã cùng ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành. Trường được thành lập năm 1966, khi điều kiện chiến tranh và đời sống vùng biển đảo còn nhiều khó khăn. Tiền thân của trường chỉ là một phân hiệu ghép với Trường Phổ thông cơ sở xã Đoàn Kết, gồm một lớp học với 24 học sinh và 4 giáo viên. Đến năm học 1968-1969, trường phát triển lên 3 khối lớp với 86 học sinh, 7 giáo viên, chính thức mang tên Trường Phổ thông cấp III Hải Đảo.

Lãnh đạo đặc khu Vân Đồn tặng hoa chúc mừng thầy trò Trường THPT Hải Đảo.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ thầy và trò nhà trường đã không ngừng vượt khó, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục của vùng biển đảo Vân Đồn. Nhà trường vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu như Huân chương Lao động hạng Ba năm 1978, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1996 và Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2005.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, trong 10 năm qua, chất lượng giáo dục của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực. Học sinh nhà trường đạt 330 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt trên 99%; trên 65% học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Riêng năm học 2025-2026, nhà trường đạt 55 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, xếp thứ 12/66 trường tham gia. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhà trường xếp thứ 21 trong số 80 trường THPT, tăng 12 bậc so với kỳ thi năm 2025.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo đặc khu Vân Đồn và Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân của nhà trường có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục, Trường THPT Hải Đảo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh chuyển đổi số, giáo dục STEM, phong trào “Bình dân học AI”, “Bình dân học vụ số”; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, phát triển toàn diện cho học sinh.

Phát huy truyền thống 60 năm, nhà trường tiếp tục xác định đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, an toàn, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân của nhà trường có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy; Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tặng nhiều giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, ghi nhận những đóng góp tích cực trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.