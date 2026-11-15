Chính ủy Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh thăm, kiểm tra, nắm tình hình các đơn vị trên địa bàn biên giới

Ngày 15/11, đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Quảng Ninh do Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, kiểm tra, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Chốt dân quân thường trực 2, Ban CHQS phường Móng Cái 1; Ban CHQS xã Vĩnh Thực, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia và Đại đội đảo Vĩnh Thực (Trung đoàn Bộ binh 17, Bộ CHQS thành phố). Tham gia đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Đình Nên, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS thành phố.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết nắm bắt tình hình tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia.

Tại các đơn vị, đoàn công tác nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026; tình hình tổ chức lực lượng, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Qua kiểm tra thực tế, Đại tá Hoàng Văn Thuyết ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Đồng chí đánh giá, thời gian qua, các đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu, xử trí các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biển, đảo.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết kiểm tra, nắm tình hình tại Chốt dân quân thường trực 2, Ban CHQS phường Móng Cái 1.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chính ủy Bộ CHQS thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác; thường xuyên rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện, phương án tác chiến, nâng cao khả năng xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng; chủ động nắm chắc địa bàn, nhất là các khu vực trọng điểm trên tuyến biên giới, vùng biển, đảo.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, các đơn vị cần chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp.

Đối với Ban CHQS xã Vĩnh Thực và Ban CHQS phường Móng Cái 1, Đại tá Hoàng Văn Thuyết yêu cầu chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị tốt các khâu, các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nơi làm việc, sinh hoạt cho lực lượng quân sự cơ sở; phát huy hiệu quả hoạt động của các chi bộ quân sự cấp xã, góp phần xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn biên giới, biển, đảo.