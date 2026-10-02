Sức lan tỏa mạnh mẽ của việc học tập suốt đời

Năm 2026, Quảng Ninh cùng cả nước hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời từ ngày 1 đến ngày 7/10 với thông điệp: “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”. Thông điệp ấy cũng đang được cụ thể hóa bằng nhiều cách, từ trường học, cơ quan, đơn vị đến từng khu dân cư, gia đình và mỗi người dân.

Nguyễn Bảo Uyên, học sinh lớp 12B6, Trường THPT Hòn Gai đọc sách tại thư viện.

Việc học không giới hạn trong nhà trường

Thời gian qua, mạng lưới cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng và hệ thống khuyến học tiếp tục được củng cố, tạo thêm cơ hội để người dân ở nhiều lứa tuổi, trình độ được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Nguyễn Bảo Uyên, lớp 12B6, Trường THPT Hòn Gai, là học sinh tiêu biểu về tinh thần ham học. Trên lớp, Uyên luôn chú ý nghe giảng, tích cực trao đổi với thầy cô, chủ động tham gia các hoạt động nhóm và sẵn sàng hỗ trợ bạn bè khi gặp nội dung còn vướng. Ngoài giờ học, em dành nhiều thời gian đọc sách, mở rộng vốn hiểu biết và rèn luyện khả năng diễn đạt, trình bày.

Uyên còn mạnh dạn tham gia các sân chơi về dẫn chương trình, văn hóa đọc và kỹ năng thuyết trình. Em từng đạt giải Nhì cuộc thi MC Online toàn quốc hướng tới SEAgames 33, giải Ba Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc thành phố Quảng Ninh, Á quân cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Măng non toả sáng... Nguyễn Bảo Uyên chia sẻ: Em mong mình sẽ luôn giữ được tinh thần ham học hỏi, kể cả sau này khi đã rời ghế nhà trường.

Không giới hạn trong trường học, tinh thần học tập suốt đời đang lan tỏa tới nhiều lứa tuổi, nhiều nhóm đối tượng trong cộng đồng. Ngày càng có nhiều cá nhân chủ động học thêm kiến thức, kỹ năng mới để phục vụ công việc, nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ những người xung quanh.

Anh Phùng Tiến Nguyên Đình, công dân khu phố Hà Lầm 1, phường Hà Lầm, là một trong những công dân tiêu biểu như thế. Với nền tảng về sư phạm tin học và công nghệ, anh tự nguyện giúp nhiều người dân trên địa bàn phường từng bước làm quen với chuyển đổi số, như là thực hiện nộp thuế trực tuyến qua eTax, sử dụng các công cụ AI trên điện thoại…

Anh Phùng Tiến Nguyên Đình hướng dẫn người dân khu phố Hà Lầm 1, phường Hà Lầm sử dụng các công cụ AI trên điện thoại.

Anh Phùng Tiến Nguyên Đình cho biết: Công nghệ thay đổi rất nhanh nên bản thân tôi cũng phải thường xuyên học, cập nhật kiến thức mới. Khi mình hiểu và sử dụng được, tôi muốn chia sẻ lại theo cách đơn giản nhất để mọi người cùng tiếp cận, cùng ứng dụng vào công việc và cuộc sống.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Những năm gần đây, công tác xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đạt nhiều kết quả rõ nét. Đặc biệt, thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030", phần lớn các chỉ tiêu đến năm 2025 của Quảng Ninh đều đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Giai đoạn 2021-2025, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp thành phố đã tổ chức trên 100 cuộc hội thảo, tọa đàm, hoạt động tuyên truyền hưởng ứng về xây dựng xã hội học tập với sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân.

Các địa phương đã tổ chức trên 2.100 buổi tuyên truyền cho hơn 191.000 lượt người tham gia bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng tuyên truyền, theo hình thức lồng ghép, tích hợp trong các chuyên đề, hội nghị tập huấn, cuộc họp... của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hằng năm, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, Ngày Sách và Văn hóa đọc cùng nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài được tổ chức rộng khắp. Riêng giai đoạn 2021-2025, các địa phương trên địa bàn thành phố đã tổ chức hơn 2.100 buổi tuyên truyền, thu hút trên 191.000 lượt người tham gia, 185 mô hình hiếu học tiêu biểu được tuyên dương.

Phong trào “Ba đỡ đầu” ngày càng phát triển và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Từ năm 2021 đến nay đã có 9.521 học sinh được đỡ đầu, trong đó có 6.336 học sinh nghèo vượt khó, 2.392 học sinh học giỏi thành tài, 793 học sinh khuyết tật vươn lên. Qua đó, tạo nguồn lực, trực tiếp giúp đỡ các em học sinh nghèo, học sinh khuyết tật vượt khó, khích lệ học sinh giỏi vươn lên, hướng toàn xã hội vào việc chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Kinh phí chi cho các nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố khoảng 14,5 tỷ đồng mỗi năm, từ đó, hình thành thói quen học tập thường xuyên; góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố.

Đến nay, cả 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố đều đã có Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Sau khi được kiện toàn tổ chức, các trung tâm từng bước triển khai hoạt động, mở thêm những cơ hội học tập ngay tại cơ sở cho người dân. Hệ thống TTHTCĐ hoạt động theo hướng đáp ứng nhu cầu “cần gì học nấy” của người dân.

Ông Vũ Tuấn Phương (ngoài cùng bên trái) có 3 người con đều hiếu học, trong đó 1 con gái đã được công nhận học vị tiến sĩ.

Bên cạnh đó, các mô hình học tập trong cộng đồng cũng được đẩy mạnh thực hiện. Toàn thành phố có 73,3% gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập; 71,1% dòng họ đạt danh hiệu Dòng họ học tập; 83,7% cộng đồng đạt danh hiệu Cộng đồng học tập; 98,8% đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị học tập; 83,4% công dân từ 15 tuổi trở lên đăng ký công dân học tập, đứng thứ hai toàn quốc, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh.

Việc duy trì tinh thần học tập thường xuyên trong mỗi người dân chắc chắn sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.