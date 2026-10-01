Ủy ban MTTQ thành phố giám sát chuyên đề chuyển đổi số tại xã Đông Ngũ

Ngày 30/9, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh do đồng chí Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, làm Trưởng đoàn, đã có buổi giám sát chuyên đề về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn xã Đông Ngũ sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại buổi giám sát, Đoàn tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai chuyển đổi số; điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, nền tảng số, cơ sở dữ liệu; nguồn nhân lực và công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số; kết quả vận hành hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, khảo sát khả năng tiếp cận dịch vụ số của người dân, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa; mức độ hài lòng của người dân và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn hóa, tích hợp, khai thác dữ liệu.

Đoàn giám sát kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Ngũ.

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, UBND xã Đông Ngũ đã ban hành Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 17/7/2026 về kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng. Toàn xã có 1 Tổ công nghệ số cấp xã và 11 Tổ công nghệ số cấp thôn với 111 thành viên, gồm 12 cán bộ, công chức xã; 8 công an xã; 81 đoàn viên, hội viên các đoàn thể và 10 người có uy tín, tình nguyện viên. Cùng với đó, xã duy trì 16 điểm hỗ trợ xã hội số tại nhà văn hóa các thôn, góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp, tập trung vào những kỹ năng thiết thực trong đời sống. Các Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản VNeID mức độ 2, thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số cá nhân, mua sắm trực tuyến và nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Công tác đào tạo, tập huấn kỹ năng số cũng được xã quan tâm. Trong thời gian qua, UBND xã đã tổ chức 18 hội nghị, lớp tập huấn, tuyên truyền về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, chữ ký số cá nhân và sử dụng dịch vụ công trực tuyến...

Đồng chí Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, phát biểu tại buổi làm việc với xã Đông Ngũ.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, đề nghị xã Đông Ngũ tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát; tiếp tục rà soát, khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống, chuẩn hóa và khai thác dữ liệu; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở.