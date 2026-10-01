Đẩy nhanh công tác rà soát, làm sạch mã số thuế

Nhằm chuẩn hoá dữ liệu quốc gia, hướng tới môi trường kinh doanh minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Quảng Ninh đang tích cực triển khai làm sạch mã số thuế.

Cán bộ Thuế Cơ sở 1 thành phố Quảng Ninh rà soát, phân loại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Để triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao tính minh bạch, đảm bảo hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước, UBND thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo phối hợp triển khai làm sạch mã số thuế. Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Thuế thành phố và các cơ quan có liên quan rà soát, phân loại, xử lý các trường hợp doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Theo đó, cơ quan chức năng đã cập nhật, lập danh sách doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký để xử lý vi phạm và thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; phối hợp xử lý các trường hợp có căn cứ xác định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo, bị lấy cắp hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định; đồng thời tách bạch quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân bị mạo danh với nghĩa vụ, hành vi vi phạm của pháp nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin giả mạo.

Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo Thuế Quảng Ninh chủ trì, phối hợp rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế, tình trạng pháp lý, trạng thái mã số thuế và định danh cá nhân; xử lý các trường hợp không đồng nhất trạng thái giữa hệ thống đăng ký kinh doanh và hệ thống quản lý thuế; phối hợp xác minh, xử lý phản ánh giả mạo, lấy cắp thông tin, mua bán hóa đơn, trốn thuế, vi phạm pháp luật; chuyển tin báo, kiến nghị khởi tố sang cơ quan công an khi đủ căn cứ.

UBND xã, phường, đặc khu phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế tổ chức rà soát, xác minh địa chỉ kinh doanh, tình trạng hoạt động thực tế; vận động người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế; kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân bị giả mạo, bị lợi dụng thông tin để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Thuế thành phố Quảng Ninh họp giao ban kiểm điểm tiến độ làm sạch mã số thuế.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố, ngay từ tháng 6/2026, Thuế thành phố Quảng Ninh đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc để điều hành xuyên suốt nhằm phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả đầu ra. Trong gần 3 tháng qua, Thuế thành phố đã ban hành 16 văn bản chỉ đạo và 7 văn bản trao đổi phối hợp với Sở Tài chính, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Đại lý thuế triển khai hiệu quả. Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng đẩy mạnh tuyên truyền về việc làm sạch mã số thuế bằng nhiều hình thức, như: Qua hội nghị, website, mạng xã hội… Đồng thời, công khai danh sách đầu mối hỗ trợ nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế liên hệ, giải đáp kịp thời, tháo gỡ vướng mắc trong rà soát, cập nhật thông tin và xử lý nội dung liên quan.

Bên cạnh đó, Thuế thành phố Quảng Ninh tập trung rà soát, chuẩn hoá dữ liệu mã số thuế; hỗ trợ người nộp thuế hoàn thiện thông tin đăng ký thuế, khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Đồng thời, tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng để vi phạm pháp luật về thuế và hoá đơn, gửi thư ngỏ tới người nộp thuế phối hợp.

Qua rà soát, toàn thành phố có khoảng 54.000 mã số thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06) cần làm sạch. Tính đến nay, ngành Thuế Quảng Ninh đã hoàn thành làm sạch 5.304 mã số thuế doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, đã có 7.252 mã số thuế được làm sạch.

Ông Lê Thanh Thảo, Phó Trưởng Thuế thành phố Quảng Ninh, cho biết: Thực hiện làm sạch mã số thuế, thời gian tới, Thuế thành phố sẽ tiếp tục tập trung cao độ vào việc rà soát thông tin, liên lạc, hướng dẫn người nộp thuế hoàn thành các nghĩa vụ; phân tích, phân nhóm người nộp thuế theo tình trạng thực tế để tập trung đôn đốc nhóm có khả năng hoàn thành việc làm sạch như: Nộp đủ tờ khai, liên lạc được, không nợ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tăng cường phát hiện, xử lý, ngăn chặn vi phạm. Ngành Thuế Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu ở mức cao nhất về làm sạch mã số thuế Cục Thuế đã giao. Đây là bước cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.