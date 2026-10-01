Khẩn trương khắc phục điểm mất ATGT trên đường 338 qua phường Hiệp Hòa

Tiếp nhận phản ánh của người dân về nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực thi công sửa chữa đường 338, đoạn qua phường Hiệp Hòa, Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị quản lý, thi công tuyến tăng cường các biện pháp bảo đảm giao thông; đồng thời đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, sớm hoàn thiện mặt đường.

Biển cảnh báo thi công, đường hẹp được bổ sung tại 2 đầu công trường thi công.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh về một số trường hợp người tham gia giao thông gặp sự cố khi di chuyển qua khu vực đang thi công sửa chữa mặt đường 338. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị thi công bổ sung hệ thống biển cảnh báo, bố trí người hướng dẫn, điều tiết giao thông tại hai đầu công trường; đồng thời tăng cường phun nước giảm bụi, hạn chế ảnh hưởng đến người dân và phương tiện lưu thông.

Cùng với các biện pháp của đơn vị thi công, Công an phường Hiệp Hòa tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực, nhất là trong các khung giờ cao điểm; kịp thời hướng dẫn, điều tiết phương tiện qua vị trí đang sửa chữa.

Mô tô, xe gắn máy và phương tiện thô sơ di chuyển hướng Quảng Yên - Uông Bí được hướng dẫn đi sát lề bên phải.

Theo người dân địa phương, việc sửa chữa mặt đường là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Tuy nhiên, do đây là tuyến có mật độ phương tiện lớn, người dân mong muốn đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện các hạng mục để việc đi lại được thuận lợi, an toàn.

Được biết, việc sửa chữa đường 338 được triển khai từ ngày 28/9, nhằm khắc phục cục bộ các vị trí mặt đường hư hỏng, lún võng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Theo kế hoạch, các hạng mục nền, mặt đường sẽ hoàn thành trước ngày 10/10.

Công an phường Hiệp Hoà bố trí lực lượng đảm bảo giao thông trong khung giờ cao điểm.

Đường 338 là tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp. Hiện lưu lượng phương tiện trên tuyến khá lớn, trong đó có nhiều xe tải phục vụ các dự án xây dựng, vận chuyển vật liệu tại khu vực lân cận. Vì vậy, việc tổ chức thi công, bảo đảm giao thông tại các vị trí sửa chữa cần được thực hiện đồng bộ, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại.

Trong thời gian thi công, người tham gia giao thông cần chủ động giảm tốc độ, quan sát; chấp hành hệ thống biển báo, hướng dẫn tại công trường và hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.