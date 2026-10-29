Tài xế xe tải đi bộ băng qua đường bị xe máy tông tử vong

Tài xế đậu xe tải rồi đi bộ băng qua đường Bình Chiểu, phường Tam Bình, TPHCM, nhưng không may bị xe máy tông trúng khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 28/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và người đi bộ khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, gần 10 giờ cùng ngày, một nam thanh niên khoảng 20 tuổi điều khiển xe máy mang BS: 61C1-927.85 chạy trên đường Bình Chiểu, theo hướng từ đường ĐT 743 đi ngã tư Gò Dưa.

Khi đến gần số nhà 45 đường Bình Chiểu (phường Tam Bình, TPHCM), nam thanh niên tông trúng ông Đ.T.C. (57 tuổi, ngụ phường Bình Hòa) đang đi bộ qua đường. Vụ va chạm làm ông C. ngã xuống và tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị trầy xước nhẹ.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến hiện trường trích xuất hình camera, đưa nam thanh niên đi xe máy về trụ sở làm việc. Theo các nhân chứng, ông C. lái xe tải chở hàng cho công trình xây dựng ở gần hiện trường. Sáng nay, ông C. đậu xe ở hẻm đối diện rồi đi bộ qua công trình thì không may gặp tai nạn.