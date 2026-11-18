Triển khai thực hiện mô hình “Phường Bãi Cháy an toàn giao thông”

Chiều 18/11, UBND phường Bãi Cháy tổ chức hội nghị triển khai thực hiện mô hình “Phường Bãi Cháy an toàn giao thông (ATGT)”. Đây là bước đi nhằm thiết lập phương thức quản trị giao thông chủ động, bền vững từ cơ sở, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa bàn trọng điểm du lịch và công nghiệp.

Lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy trao quyết định thành lập Ban chỉ đạo mô hình "Phường Bãi Cháy an toàn giao thông".

Phường Bãi Cháy sở hữu không gian phát triển đô thị rộng lớn với mật độ dân số thường trú, tạm trú ở mức cao và gia tăng nhanh chóng. Là trung tâm du lịch sầm uất quy tụ hàng loạt cơ sở lưu trú, dịch vụ, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại cùng Cảng tàu khách quốc tế và Cụm cảng khu công nghiệp, địa bàn phường luôn chịu áp lực giao thông rất lớn. Tình trạng này càng trở nên phức tạp vào các dịp lễ, ngày cuối tuần và mùa cao điểm du lịch.

Thực tế thời gian qua, dù lực lượng Công an và các đơn vị chức năng đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, tình trạng vi phạm pháp luật giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Ý thức tự giác chấp hành quy định của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông chưa cao.

Đáng chú ý, tình trạng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và thiếu kỹ năng xử lý tình huống vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi phải tập trung phòng ngừa quyết liệt.

Bên cạnh đó, việc một số hộ kinh doanh, cơ sở dịch vụ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, cùng tình trạng xe ô tô dừng, đỗ sai quy định tại các tuyến phố tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn đang gây cản trở giao thông và làm gia tăng nguy cơ mất an toàn.

Trước yêu cầu thực tiễn đặt ra, với sự đồng hành, hỗ trợ nghiệp vụ từ lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an thành phố, mô hình “Phường Bãi Cháy ATGT” được xây dựng theo phương châm lấy phòng ngừa làm trọng tâm. Mục tiêu cốt lõi của mô hình là tạo sự chuyển biến thực chất từ nhận thức đến hành động của mỗi người dân trong việc xây dựng văn hóa giao thông.

Lãnh đạo phòng CSGT, Công an thành phố, tặng hoa chúc mừng Ban chỉ đạo mô hình "Phường Bài Cháy an toàn giao thông".

Điểm nhấn nổi bật và mang tính đột phá của mô hình này là chấm dứt tư duy “khoán trắng” nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT cho lực lượng Công an. Thay vào đó, cấp ủy và chính quyền phường thực hiện phân công trách nhiệm cụ thể, gắn chặt vai trò của từng ban, ngành, đoàn thể và các khu phố theo nguyên tắc: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành”. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị ở cơ sở sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc giám sát, tuyên truyền và giữ gìn trật tự đô thị.

Trong giai đoạn trước mắt, phường Bãi Cháy sẽ tập trung tổng rà soát, kịp thời kiến nghị và khắc phục những bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn. Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng phường và Đội CSGT đường bộ số 2 sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để tạo tính răn đe.

Theo lãnh đạo địa phương, hiệu quả thực chất của mô hình “Phường Bãi Cháy ATGT” sẽ không dừng lại ở các báo cáo phong trào, mà được đo lường trực tiếp bằng các chỉ số kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông bền vững trên toàn địa bàn trong thời gian tới.