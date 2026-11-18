Phát huy vai trò Giáo hội Phật giáo

Với uy tín trong cộng đồng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh đang tích cực đồng hành cùng lực lượng Công an tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử, người dân chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT, góp phần lan tỏa nếp sống văn minh và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Quảng Ninh là địa phương có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, trong đó Phật giáo có vị trí quan trọng, gắn bó mật thiết với lịch sử, văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân. Hiện nay, toàn thành phố có hơn 150 cơ sở tự viện; trên 500 đạo tràng, tổ, hội phật tử với khoảng 150.000 phật tử và hơn 400 tăng, ni thường xuyên tu học, hành đạo. Các cơ sở Phật giáo hiện diện ở hầu khắp địa bàn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chiêm bái.

Lãnh đạo Công an thành phố và đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Đây là điều kiện thuận lợi để Công an thành phố và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT. Trong quá trình phối hợp, Phòng CSGT (Công an TP Quảng Ninh) đã xây dựng các bài trình chiếu, video clip, đồ họa mô phỏng tình huống giao thông và những vụ tai nạn điển hình được xây dựng, sử dụng tuyên truyền trên kênh thông tin của Giáo hội Phật giáo.

Bên cạnh đó, tại các cơ sở thờ tự, công tác tuyên truyền được duy trì bằng nhiều cách làm thiết thực, vào mùng 1 và rằm hằng tháng, thông tin về ATGT được phát trên hệ thống loa nội bộ của nhà chùa. Các bản cam kết chấp hành pháp luật về trật tự ATGT được triển khai đối với tăng, ni, phật tử, số điện thoại tiếp nhận thông tin của lực lượng Công an được niêm yết tại các cơ sở thờ tự. Một số nhà chùa còn sử dụng mạng xã hội để phổ biến quy định pháp luật, trao đổi thông tin về an ninh trật tự, ATGT và vận động lắp đặt camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh tại địa bàn.

Đặc biệt nội dung ATGT được lồng ghép tự nhiên vào các hoạt động sinh hoạt Phật giáo thường xuyên. Trong giai đoạn 2023-2026, các cơ sở Phật giáo trên địa bàn thành phố đã tổ chức trên 400 buổi tuyên truyền, thuyết giảng có lồng ghép nội dung pháp luật về trật tự ATGT, thu hút hơn 320.000 lượt tăng, ni, phật tử tham gia. Tại khuôn viên nhà chùa, các khu di tích, danh thắng, pano, khẩu hiệu và thông điệp về ATGT cũng được bố trí ở những vị trí dễ quan sát. Qua đó, mỗi buổi sinh hoạt tôn giáo trở thành một dịp để nhắc nhở, bồi đắp ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.

Cán bộ phòng CSGT (Công an TP Quảng Ninh) tuyên truyền pháp luật về trật tự, ATGT cho các tăng ni, Phật tử tại chùa Yên Tử.

Bên cạnh tuyên truyền, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh phối hợp với lực lượng CSGT, chính quyền địa phương và các cơ sở thờ tự khảo sát thực tế, chủ động nhận diện những khu vực có nguy cơ ùn tắc, mất an toàn, nhất là trong mùa lễ hội và các hoạt động Phật sự tập trung đông người. Trên cơ sở khảo sát, lực lượng chức năng đề xuất bổ sung các điểm dừng, đỗ phương tiện, lắp đặt biển báo, biển cảnh báo và biển chỉ dẫn giao thông phù hợp với đặc điểm từng khu vực. Việc chuẩn bị các phương án từ sớm giúp hoạt động đi lại, chiêm bái của người dân và du khách thuận lợi hơn, hạn chế nguy cơ ùn ứ, góp phần bảo đảm an toàn trong những dịp có đông người tham gia.

Tại các lễ hội tập trung đông người, các tăng ni, phật tử tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng giao thông, nhắc nhở người dân chấp hành quy định, giữ gìn trật tự tại khu vực cổng chùa và các tuyến đường dẫn vào nơi tổ chức lễ hội. Qua đó, đã góp phần giảm áp lực cho lực lượng chức năng, đồng thời tạo không khí văn minh, thân thiện tại các điểm sinh hoạt tín ngưỡng.

Sự đồng hành của Giáo hội Phật giáo phối hợp cùng lực lượng Công an đã góp phần đưa ý thức chấp hành pháp luật giao thông đến gần hơn với tăng, ni, phật tử và người dân.