Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với phường Hà An về GPMB dự án Hạ Long Xanh

Ngày 26/7, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với phường Hà An về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn, trọng tâm là Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu kết luận tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, phường Hà An báo cáo tiến độ, kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, trọng tâm là Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh - dự án có quy mô lớn, phạm vi thu hồi đất rộng, số lượng tổ chức, hộ dân bị ảnh hưởng nhiều và đang được địa phương triển khai đồng thời với nhiều dự án trọng điểm khác.

Theo báo cáo của UBND phường Hà An, Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có tổng diện tích thu hồi trên địa bàn phường là 3.186,8 ha, với 1.828 trường hợp cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng. Đến ngày 25/7/2026, phường đã hoàn thành GPMB 2.966,37 ha, đạt 93,08% tổng diện tích thu hồi; trong đó, riêng phần diện tích UBND phường Hà An thực hiện GPMB kể từ ngày 1/7/2025 là 887,39 ha, tương ứng 135 trường hợp. Diện tích đã được UBND tỉnh quyết định giao đất cho chủ đầu tư là 2.583,37 ha, đạt 82% tổng diện tích dự án. Báo cáo của phường Hà An cũng chỉ rõ nhiều khó khăn, vướng mắc, các trường hợp cụ thể còn tồn tại, đang ảnh hưởng đến tiến độ GPMB Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh…

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã dành nhiều thời gian trao đổi, phân tích từng nhóm khó khăn, vướng mắc mà phường Hà An đang gặp phải trong quá trình triển khai GPMB Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh phường Hà An cần tập trung cao độ, tổ chức thực hiện khoa học, bài bản; rà soát, phân loại cụ thể từng nhóm hồ sơ, đối tượng và nguyên nhân chưa bàn giao mặt bằng để có phương án xử lý phù hợp. Đối với các trường hợp có thể tháo gỡ bằng tuyên truyền, vận động, đối thoại, cần kiên trì tạo sự đồng thuận; những trường hợp đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục nhưng không chấp hành phải hoàn thiện hồ sơ, xử lý đúng quy định pháp luật.

Trước khối lượng công việc GPMB lớn, trong khi đội ngũ cán bộ chuyên môn của phường còn mỏng, đồng chí chỉ đạo Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ phối hợp nghiên cứu, thống nhất phương án biệt phái công chức cấp tỉnh hỗ trợ phường Hà An, nhất là trong xác minh nguồn gốc đất, lập và hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, giải quyết các hồ sơ còn vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đồng chí lưu ý công tác GPMB phải hài hòa giữa yêu cầu tiến độ dự án với quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động, công khai, minh bạch chính sách bồi thường, hỗ trợ và giải quyết thấu đáo các kiến nghị chính đáng. Với các trường hợp cố tình không chấp hành sau khi đã được tuyên truyền, vận động và thực hiện đầy đủ quy định, cần kiên quyết xử lý theo pháp luật.

Đồng chí đề nghị phường Hà An phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, không để công việc tồn đọng kéo dài; tập trung cao nhất cho Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, đồng thời bảo đảm tiến độ GPMB các dự án trọng điểm khác. Các sở, ngành tăng cường phối hợp, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; chủ động tổng hợp, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để giải quyết, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án theo chỉ đạo của tỉnh.