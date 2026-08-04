15 hộ dân đầu tiên của phường Uông Bí nhận tiền GPMB đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Ngày 4/8, UBND phường Uông Bí tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) cho 15 hộ dân đầu tiên bị ảnh hưởng bởi Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Tổng số tiền chi trả đợt này là 4,8 tỷ đồng, tương ứng diện tích 0,99ha.

Theo thống kê, dự án đi qua địa bàn phường Uông Bí có tổng diện tích dự kiến phải GPMB 31,53ha, trong đó có 1,47ha đất ở, 13,81ha đất trồng cây hằng năm, 15,57ha đất nông nghiệp còn lại và 0,68ha đất khác. Dự án ảnh hưởng đến 260 trường hợp, gồm 257 hộ gia đình, cá nhân và 3 tổ chức; dự kiến bố trí tái định cư cho 75 hộ dân.

Những hộ dân đầu tiên của phường Uông Bí nhận tiền GPMB thuộc dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Đến nay, phường đã hoàn thành kiểm đếm hiện trạng, tài sản trên đất đối với 257/257 hộ gia đình, cá nhân, tương ứng 431 thửa đất và 80 ngôi mộ; còn 3 trường hợp liên quan đến đất của các tổ chức sẽ được thực hiện sau khi chủ đầu tư thống nhất phạm vi chiếm dụng. Quá trình kiểm đếm không phải thực hiện trường hợp cưỡng chế nào.

Cùng với đó, phường đã hoàn thành xét duyệt nguồn gốc đất cho 230/260 trường hợp, tương ứng 392 thửa đất với diện tích 27,79ha; lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 110 trường hợp. Trước đó, 12 hộ dân đã đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tự nguyện bàn giao 0,96ha đất trồng lúa để phục vụ triển khai dự án.

Việc chi trả tiền bồi thường cho 15 hộ dân đầu tiên là dấu mốc quan trọng trong công tác GPMB, góp phần tạo thuận lợi để địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng sạch, đáp ứng yêu cầu triển khai Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh theo kế hoạch.