Tây Ninh: Va chạm xe trộn bê tông, người đi xe máy tử vong

Một phụ nữ khoảng 30 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường tỉnh 830, khi đến khu vực mở dải phân cách, xảy ra va chạm với xe trộn bê tông đang quay đầu. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường tỉnh 830, đoạn qua xã Tân Tập.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, xe trộn bê tông (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường tỉnh 830. Khi đến khu vực mở dải phân cách giữa đường thuộc địa bàn xã Tân Tập, phương tiện này chuyển hướng để quay đầu.

Cùng thời điểm, một phụ nữ khoảng 30 tuổi điều khiển xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp lưu thông cùng chiều phía sau. Khi xe trộn bê tông đang chuyển hướng, xe máy xảy ra va chạm với phương tiện này.

Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường và bị bánh xe trộn bê tông chèn qua người, tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.