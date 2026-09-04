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Thành phố mới, quyết tâm mới

Cùng với việc các thủ tục hành chính được giải quyết thông suốt, hiệu quả tại các trung tâm phục vụ hành chính công, không khí làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các sở, ban, ngành, địa phương cũng diễn ra tích cực, khẩn trương, trong niềm vui, niềm tự hào trước bước chuyển mình của quê hương Quảng Ninh. Tất cả đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết liệt hơn trong công việc, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Quảng Ninh - Hành trình khát vọng

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#thành phố mới #cải cách hành chính #Quảng Ninh #công chức #dịch vụ công

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