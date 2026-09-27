Chi bộ "gieo hạnh phúc" giữa đại ngàn Kỳ Sơn

Giữa đại ngàn Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng của thành phố Quảng Ninh, có một dòng suối mang tên "Hạnh Phúc" chảy qua thôn Kỳ Sơn, xã Kỳ Thượng. Cũng nơi ấy, một “dòng chảy” của ý Đảng hòa cùng lòng dân đang bền bỉ vun đắp nên những đổi thay: Những con đường mới nối dài, những cánh rừng trở thành sinh kế, hướng đi du lịch cộng đồng từng bước mở ra, mang theo khát vọng về một Kỳ Sơn ngày càng ấm no, bình yên và hạnh phúc. Trong hành trình ấy, Chi bộ thôn Kỳ Sơn giữ vai trò "hạt nhân" lãnh đạo, lấy “gần dân, sát dân, cùng dân” làm phương châm đưa chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống, từng ngày làm nên diện mạo mới giữa đại ngàn Kỳ Sơn.
Kỳ Sơn là một trong những thôn có diện tích lớn của TP Quảng Ninh, với tổng diện tích tự nhiên trên 93km², 230 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó 98% là đồng bào dân tộc Dao. Chi bộ thôn hiện có 55 đảng viên.
Trước đây, Kỳ Sơn là thôn đặc biệt khó khăn, nơi cuộc sống của người dân bị thử thách bởi “3 không” (đường giao thông cách trở, không sóng điện thoại, điện lưới thiếu ổn định). Nhưng cũng chính nơi ấy, từ sự tiên phong của đảng viên và đồng lòng của nhân dân, những “điểm nghẽn” dần được tháo gỡ, mở đường cho Kỳ Sơn từng ngày khởi sắc.