Chi bộ "gieo hạnh phúc" giữa đại ngàn Kỳ Sơn

Giữa đại ngàn Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng của thành phố Quảng Ninh, có một dòng suối mang tên "Hạnh Phúc" chảy qua thôn Kỳ Sơn, xã Kỳ Thượng. Cũng nơi ấy, một “dòng chảy” của ý Đảng hòa cùng lòng dân đang bền bỉ vun đắp nên những đổi thay: Những con đường mới nối dài, những cánh rừng trở thành sinh kế, hướng đi du lịch cộng đồng từng bước mở ra, mang theo khát vọng về một Kỳ Sơn ngày càng ấm no, bình yên và hạnh phúc. Trong hành trình ấy, Chi bộ thôn Kỳ Sơn giữ vai trò "hạt nhân" lãnh đạo, lấy “gần dân, sát dân, cùng dân” làm phương châm đưa chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống, từng ngày làm nên diện mạo mới giữa đại ngàn Kỳ Sơn.

Kỳ Sơn là một trong những thôn có diện tích lớn của TP Quảng Ninh, với tổng diện tích tự nhiên trên 93km², 230 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó 98% là đồng bào dân tộc Dao. Chi bộ thôn hiện có 55 đảng viên.

Trước đây, Kỳ Sơn là thôn đặc biệt khó khăn, nơi cuộc sống của người dân bị thử thách bởi “3 không” (đường giao thông cách trở, không sóng điện thoại, điện lưới thiếu ổn định). Nhưng cũng chính nơi ấy, từ sự tiên phong của đảng viên và đồng lòng của nhân dân, những “điểm nghẽn” dần được tháo gỡ, mở đường cho Kỳ Sơn từng ngày khởi sắc.

Từ những buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Kỳ Sơn, những chủ trương sát với đời sống được bàn bạc, thống nhất, để mỗi nghị quyết khi đi vào cuộc sống đều bắt đầu từ mong muốn và lợi ích thiết thực của người dân.



Cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Kỳ Sơn không chỉ đến từng nhà tuyên truyền, vận động mà còn xắn tay góp sức trên công trường. Từ sự gần dân, sát dân và gương mẫu, giữa năm 2026, 11 hộ dân đã đồng thuận, tự nguyện hiến hơn 4.800m² đất để cải tạo, mở rộng tuyến đường cụm dân cư thôn Kỳ Sơn.

Sau hơn 3 tháng thi công (từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9/2026), tuyến đường dài hơn 800m, tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng đã hoàn thành. Con đường rộng mở giữa núi rừng Kỳ Sơn là hình ảnh sinh động của “ý Đảng, lòng dân”.

Con đường mới rộng mở mang niềm vui đến với người dân, giúp việc đi lại thuận tiện hơn và nâng bước trẻ em Kỳ Sơn đến trường, nuôi những ước mơ giữa bản làng.

Đồng chí Bàn Văn Vi, Trưởng thôn Kỳ Sơn, xã Kỳ Thượng, vận động bà con đưa giống ngô mới vào sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, thu nhập. Từ những đổi thay trong sản xuất, đời sống người dân Kỳ Sơn ngày càng khấm khá, đủ đầy ngay trên chính quê hương mình. Thôn không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt hơn 70 triệu đồng/người/năm.

Giữa đại ngàn Đồng Sơn - Kỳ Thượng, người dân cùng các lực lượng chung tay gìn giữ từng mầm xanh. Với bà con Kỳ Sơn việc giữ rừng là giữ nguồn sống, giữ sinh kế và gìn giữ màu xanh cho những thế hệ mai sau.



Giữa nhịp sống mới, những đường kim, mũi chỉ của bà con dân tộc Dao nơi đây vẫn nối dài sắc màu văn hóa truyền thống, để bản sắc của cộng đồng được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ.

Từ những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ, người dân đang từng bước biến bản sắc thành trải nghiệm du lịch, mở thêm sinh kế và làm giàu ngay trên quê hương. Mỗi năm, thôn Kỳ Sơn đón trên 3.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong ảnh: Du khách trải nghiệm điệu nhảy sạp cùng bà con Kỳ Sơn.



Bắt nguồn từ đại ngàn Đồng Sơn - Kỳ Thượng, dòng suối Hạnh Phúc uốn mình chảy qua thôn Kỳ Sơn. Hạnh Phúc không chỉ là tên dòng suối, mà còn là khát vọng bình dị của người dân nơi đây. Từ dòng nước quê hương, hoạt động trải nghiệm du lịch cộng đồng đang dần được hình thành. Ảnh chụp du khách trải nghiệm chèo thuyền tại Khu du lịch cộng đồng Kỳ Thượng Am Váp, thôn Kỳ Sơn.



Thôn xóm đổi thay từng ngày, cuộc sống của người dân cũng thêm nhiều niềm vui, niềm tin và hy vọng. Trong ảnh, ngày 15/3/2026, cử tri Kỳ Sơn nâng niu lá phiếu trên tay, gửi gắm mong ước về một quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc.

“Hiền Hấy” theo cách gọi của người Dao nghĩa là hạnh phúc. Ở Kỳ Sơn, hạnh phúc giản dị là những tiếng cười trên sân chơi cộng đồng, nơi bà con gặp gỡ, rèn luyện sức khỏe và thêm gắn bó tình làng, nghĩa xóm.

Dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cán bộ, đảng viên và người dân Kỳ Sơn cùng chung bước, đoàn kết dựng xây quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc.