Mở rộng không gian hội nhập từ Nghị quyết 59

Từ một địa bàn cửa ngõ Đông Bắc, Quảng Ninh đang mở rộng không gian phát triển bằng hội nhập quốc tế, chủ động thu hút nguồn lực, công nghệ, tri thức và kết nối sâu hơn với các chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”, thành phố đang chuyển mạnh từ mở cửa, thu hút nguồn lực sang chủ động tham gia, đóng góp và nâng cao vị thế trong các mạng lưới hợp tác quốc tế, tạo động lực mới để phát triển nhanh, hiện đại và có sức cạnh tranh cao.

Tại Khu công nghiệp Sông Khoai, phường Hiệp Hòa, những nhà máy mới đang nối tiếp hình thành, đưa dòng vốn quốc tế ngày càng gắn sâu hơn với năng lực sản xuất của Quảng Ninh. Khu công nghiệp hiện thu hút 25 dự án đầu tư thứ cấp, 100% là dự án FDI, với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD, tạo việc làm cho khoảng 4.400 lao động. Các dự án chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp quốc tế như Autoliv, Jinko Solar, Foxconn, Lite-On, Yaskawa, Tamagawa...

Sản xuất tại Công ty TNHH Autoliv Việt Nam, KCN Sông Khoai, phường Hiệp Hoà.

Đến tháng 8/2026, Topping Industrial, TianJian Việt Nam tiếp tục đầu tư tại đây. Riêng TianJian Việt Nam đầu tư 8 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất vỏ loa, linh kiện nhựa và khuôn mẫu, dự kiến vận hành từ quý III/2027.

Từ Sông Khoai có thể thấy rõ hơn cách Quảng Ninh đang thay đổi cách tiếp cận nguồn lực bên ngoài: Không chỉ thu hút vốn, mà hướng dòng vốn vào những lĩnh vực có khả năng bổ sung công nghệ, nâng năng lực sản xuất và tạo liên kết với chuỗi giá trị. Đây cũng là cách cụ thể hóa yêu cầu của Nghị quyết 59-NQ/TW: Tranh thủ ngoại lực để nâng cao nội lực, tạo thêm năng lực phát triển từ chính quá trình hội nhập.

Công ty Cổ phần Amata City Hạ Long và Công ty TNHH Công nghệ TianJian Việt Nam ký kết Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà máy.

Quảng Ninh ngày càng chú trọng thu hút FDI thế hệ mới, ưu tiên công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại; đồng thời phát triển khu công nghiệp sinh thái - thông minh, logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo và hạ tầng chiến lược. Đến hết tháng 8/2026, Quảng Ninh thu hút trên 1,1 tỷ USD vốn FDI, gồm 23 dự án cấp mới với tổng vốn 607,03 triệu USD và 16 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 520 triệu USD. Trong 8 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 6,645 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ; vốn đầu tư ngoài ngân sách trong nước đạt 182.732 tỷ đồng.

Những kết quả này cho thấy độ mở của nền kinh tế tiếp tục được mở rộng. Quan trọng hơn, quá trình hội nhập đang tạo thêm yêu cầu và động lực để Quảng Ninh nâng cao chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, qua đó từng bước chuyển ngoại lực thành nội lực cho phát triển.

Quảng Ninh chú trọng đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng cửa khẩu thông minh, tạo điều kiện cho hoạt động XNK nhanh chóng, thông thoáng.

Cùng với thu hút đầu tư, Quảng Ninh đang mở rộng các không gian kết nối quốc tế. Đầu năm 2026, Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) khởi động dự án Cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng tại khu vực cầu Bắc Luân II. Dự án được định hướng ứng dụng công nghệ trong kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm tra hàng hóa và quản lý vận hành; đồng thời từng bước mở rộng các luồng chuyên dụng, nâng cao năng lực thông quan, phát triển logistics, thương mại điện tử và kho bãi hiện đại. Từ đầu năm đến giữa tháng 8/2026, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái làm thủ tục cho 2.013 doanh nghiệp với 190.952 tờ khai, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 11,324 tỷ USD; riêng tại Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt 4,005 tỷ USD.

Trong lĩnh vực thương mại quốc tế, Quảng Ninh đã đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các hiệp định thương mại tự do, quy tắc xuất xứ, ưu đãi thuế quan, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu của thị trường. Năm 2025, Sở Công Thương đã hướng dẫn thủ tục xuất khẩu cho 56 doanh nghiệp đưa sản phẩm sang các thị trường mới để tận dụng ưu đãi từ các FTA mà Việt Nam đã ký kết.

Khu công nghiệp Sông Khoai, phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh.

Từ khi Nghị quyết 59-NQ/TW được ban hành, Quảng Ninh đã cụ thể hóa bằng hệ thống kế hoạch, chương trình và nhiệm vụ, trong đó các sở, ngành, địa phương chủ động đưa nội dung hội nhập vào từng lĩnh vực quản lý. Cách làm này giúp những quan hệ hợp tác quốc tế từng bước gắn với các nhu cầu cụ thể của địa phương, từ tiếp nhận công nghệ, đào tạo nhân lực đến mở rộng thị trường, bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh để nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, Quảng Ninh triển khai không gian trình diễn công nghệ tái chế và ký kết hợp tác với các thành viên, đối tác Dự án REVFIN tại Trường Đại học Hạ Long. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục duy trì tỷ lệ cao trao đổi văn bản điện tử có ký số, 100% thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Những kết quả này cho thấy hội nhập đang gắn với quá trình chuyển đổi số toàn diện, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Du khách quốc tế trải nghiệm thuyết minh tự động tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng hợp tác theo hướng gắn bảo tồn với phát huy giá trị. Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp với Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga nghiên cứu sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, nâng cao trình độ chuyên môn và đào tạo cán bộ, đồng thời thảo luận mở rộng nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030. Tháng 7/2026, đoàn công tác Quảng Ninh cũng làm việc với Trung tâm Di sản thế giới UNESCO và các chuyên gia IUCN về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà. Cùng với đó, tỉnh tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 tại Cebu, Philippines, làm việc với chính quyền thành phố Cebu và một số đối tác, mở rộng kết nối, quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch Quảng Ninh.

Hiệu quả của quá trình này được phản ánh qua đà tăng trưởng của du lịch. Trong 8 tháng năm 2026, thành phố Quảng Ninh đón gần 17,1 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ; khách lưu trú đạt gần 6,6 triệu lượt, tăng 10%; tổng thu du lịch trên 51.000 tỷ đồng, tăng 23%. Tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng lượng khách cho thấy dư địa nâng cao giá trị sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm đang ngày càng rõ hơn.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, Quảng Ninh mở rộng hợp tác chuyên môn, kết nối đối tác và thị trường. Các cơ quan chuyên môn của thành phố đã ký kết thỏa thuận hợp tác về nông nghiệp với Quảng Tây (Trung Quốc); cung cấp thông tin, kết nối đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tiếp cận thị trường nước ngoài, tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo về nông nghiệp. Cùng với đó, tỉnh chú trọng hướng dẫn phát triển và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, dịch vụ, nâng tầm thương hiệu OCOP và các sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Hội nhập cũng được đưa trực tiếp vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân. UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận dự án "Chương trình sức khỏe thế hệ tương lai: Cùng thanh thiếu niên, ứng dụng dữ liệu và công nghệ tiên tiến trong giáo dục phòng, chống bệnh không lây nhiễm trong các cơ sở giáo dục - Giai đoạn 2” do tổ chức PATH viện trợ không hoàn lại, với tổng vốn hơn 3,2 tỷ đồng. Sở Y tế và Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam triển khai dự án tăng cường hiệu quả mô hình phòng ngừa và ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về những tiến bộ trong phẫu thuật thay khớp háng toàn phần ít xâm lấn. Những hoạt động này cho thấy hội nhập đang được mở rộng từ kinh tế sang các lĩnh vực trực tiếp nâng cao chất lượng đời sống.

Quang cảnh Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2026.

Tại Gặp gỡ đầu Xuân 2026, Quảng Ninh và Quảng Tây thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực trí tuệ nhân tạo, ứng dụng AI trong kết nối hạ tầng, tạo thuận lợi thông quan, kinh tế số, logistics cảng biển, thương mại điện tử, du lịch qua biên giới, giáo dục, đào tạo và y tế. Hai bên đồng thời ký kết 14 thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan, địa phương, trong đó có thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ giữa Ban Tổ chức Thành ủy Quảng Ninh và Ban Tổ chức Thành ủy Phòng Thành Cảng.

Những kết quả trên cho thấy cách Quảng Ninh triển khai Nghị quyết 59 đang chuyển từ mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác. Mỗi chương trình hợp tác được đặt trong yêu cầu cụ thể của phát triển: công nghệ để nâng năng lực sản xuất và quản trị; hợp tác quốc tế để nâng chất lượng bảo tồn và du lịch; kết nối thị trường để mở đầu ra cho sản phẩm; tri thức và nguồn lực quốc tế để phục vụ giáo dục, y tế và con người.

Các sở, ngành, đơn vị chức năng của thành phố đối thoại trực tiếp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp FDI.

Điều đó cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị. Hội nhập không còn là nhiệm vụ riêng của cơ quan đối ngoại, mà đòi hỏi sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo. Khi từng ngành, từng địa phương xác định được mình có thể tham gia vào đâu, cần tranh thủ nguồn lực nào và tạo ra giá trị gì từ hợp tác quốc tế, hội nhập mới thực sự trở thành một phương thức phát triển.

Từ Sông Khoai đến cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng, từ các chuỗi sản xuất, logistics đến di sản, du lịch, khoa học - công nghệ, nông nghiệp và y tế, không gian hội nhập của Quảng Ninh đang được mở rộng theo nhiều chiều. Nghị quyết 59 vì thế đang được cụ thể hóa không bằng những hoạt động đối ngoại đơn lẻ, mà bằng sự chuyển động đồng thời của nhiều lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tranh thủ tốt hơn nguồn lực bên ngoài, nâng cao nội lực và từng bước nâng vị thế của Quảng Ninh trong các mạng lưới hợp tác khu vực và quốc tế.

Một góc thành phố Quảng Ninh lung linh về đêm. Ảnh: Vũ Bằng

Thực hiện: Ngọc Lê

Trình bày: Hải Anh